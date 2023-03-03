По инициативе «Интерроса» совет директоров «Норникеля» стал более независимым

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Дениса Александрова избрали председателем комитета по стратегии. Алексей Германович стал главой комитета по корпоративному управлению и кадрам. И. о. руководителя комитета СД по бюджету избран Егор Шейбак, кандидатуру которого предложил гендиректор «Интерроса» и член СД «Норникеля» Сергей Батехин. Как сообщает «Коммерсант», ранее Батехин сам занимал эту должность и именно он инициировал избрание независимых директоров. Об этом пишет newizv.ru.
Компания «Русал» настаивала на переизбрании председателя совета директоров «Норникеля» Андрея Бугрова. По данным «Ъ», была предложена кандидатура Евгения Шварца, однако он не является независимой стороной, так как в минувшем году занял пост неисполнительного директора по вопросам экологии СД «Русала».
Независимый директор Гарет Пенни с 2013 года занимал пост председателя совета директоров. В 2022 году он покинул эту должность и на его место избрали Бугрова, который ранее был старшим вице-президентом компании по устойчивому развитию.
Эксперты считают, что повышение роли независимых директоров поможет сделать эффективнее управление компанией на базе российского законодательства и лучших мировых практик.
«Норникель» является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, а также меди, серебра, платины, золота, кобальта и других цветных металлов. Компания имеет самые большие запасы никелевой руды.
Продукция компании поставляется более чем в 30 стран. Производственные площади располагаются в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также Финляндии и ЮАР.