По инициативе «Интерроса» совет директоров «Норникеля» стал более независимым

Дениса Александрова избрали председателем комитета по стратегии. Алексей Германович стал главой комитета по корпоративному управлению и кадрам. И. о. руководителя комитета СД по бюджету избран Егор Шейбак, кандидатуру которого предложил гендиректор «Интерроса» и член СД «Норникеля» Сергей Батехин. Как сообщает «Коммерсант», ранее Батехин сам занимал эту должность и именно он инициировал избрание независимых директоров. Об этом пишет newizv.ru.