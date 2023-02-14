Эксперт поделилась правилами правильного распределения зарплаты на месяц

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
По словам Волковой, очень важно вести бюджет. Это позволяет понять сколько денег зарабатывается и тратится, пишет газета “Известия”.
Учёт расходов поможет обнаружить так называемые “чёрные дыры”и то, сколько денег уходит на эмоциональные покупки. Таким образом, можно, не наращивая доходы, найти и высвободить часть средств, которые ранее тратились бездумно.
Не менее важно определиться с планами на жизнь. Когда человек понимает свои глобальные цели, у него появляется мотивация для создания капитала.
Наконец, очень важно планировать расходы. И этот процесс может быть краткосрочным (на неделю или месяц), а также среднесрочным (3-6 месяцев) и долгосрочным.
Волкова отметила, что финансовое планирование позволяет прийти к пониманию того, сколько денег необходимо для создания и поддержания уровня жизни своей мечты. При этом человек не только планирует, но и ищет возможности реализации данных планов.
Ключевой привычкой, которую следует внедрить в жизнь является откладывание части доходов. Минимальная сумма – 10% от любых денежных поступлений. На семейный бюджет такая десятина не повлияет, но позволит сформировать капитал. Эти отчисления следует направлять на отдельный счёт, который запрещено трогать.
Для контроля за финансами важно подводить итоги недели, месяца, года. Средства необходимо распределять правильно, чтобы исключить из жизни то, от чего можно отказаться без ущерба для себя и семьи.
Следуя этим правилам можно сократить траты вплоть до 30%. Кроме того, оптимизировав расходы или внедрив навыки грамотной экономии (кешбэк, покупки мелким оптом, заказы через интернет), можно высвободить часть средств из текущего дохода.