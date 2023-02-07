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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

ТПП договорилась о партнерстве с Владимирской областью на выставке «Продэкспо»

7 февраля 2023, 11:30
Фото: pxhere.com
В «Экспоцентре» Москвы стартовала международная выставка «Продэкспо». В ходе мероприятия Торгово-промышленная палата России (ТПП) подписала с властями Владимирской области партнерское соглашение.

Благодаря пилотному проекту местные предприниматели смогут представлять свою продукцию на региональных и международных выставках. При этом для них будут действовать льготные условия.

В 2023 году все павильоны «Экспоцентра» были заняты под выставку. Для удобства их разделили на специальные отделы — от мясомолочной продукции до десертов и напитков. Региональные ТПП представили коллективные экспозиции от нескольких предприятий из одного субъекта.

Президент ТПП России Сергей Катырин указал, что выставки являются хорошим шансом прорекламировать себя. В этом году в «Экспоцентре» представлено немало отечественных брендов, которые появились недавно. Это связано с тем, что зарубежные партнеры ушли с рынка, а российский рынок продовольствия стал активно развиваться.

Катырин отметил важную роль подобных мероприятий в демонстрации потребителю новых возможностей, появившихся на отечественном рынке. Например, они смогут узнать о новых брендах и компаниях-производителях. Для предприятий это прекрасная возможность установить новые деловые контакты. Следует отметить, что за десять месяцев 2022 года объем выпуска сельскохозяйственной продукции в РФ возрос на 5%, превысив отметку в 7 триллионов рублей.

Катырин также рассказал о запланированных в рамках выставки мероприятиях, которых в общей сложности предусмотрено несколько десятков. Они будут проходить в виде пленарных заседаний, круглых столов и тематических сессий. На них будут обсуждаться развитие сбыта отечественной органической продукции, изменения на российском рынке продовольствия и упрощение доступа в торговые сети.

По словам гендиректора АО «Экспоцентр» Алексея Вялкина, в 2023 году на выставке было представлено на 10% больше продукции.

«Мы очень рады, что из более чем 2000 компаний полторы тысячи — это российское представительство, это российские экспоненты: малые, средние и крупные компании, которые, естественно, развивают свою линейку продукции», — отметил Вялкин.

Также руководитель «Экспоцентра» рассказал о работе зон закупки сетей, что позволит крупнейшим отечественным ретейлерам узнать о новых компаниях и выбрать те из них, которые в следующем году смогут завоевать новые ниши в розничной торговле.

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