ТПП договорилась о партнерстве с Владимирской областью на выставке «Продэкспо»

Катырин также рассказал о запланированных в рамках выставки мероприятиях, которых в общей сложности предусмотрено несколько десятков. Они будут проходить в виде пленарных заседаний, круглых столов и тематических сессий. На них будут обсуждаться развитие сбыта отечественной органической продукции, изменения на российском рынке продовольствия и упрощение доступа в торговые сети.