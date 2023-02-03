Сотрудники завода ОМК в Благовещенске могут получить премию за рекомендацию работы

— В Объединенной металлургической компании программу «Приведи друга» впервые опробовали в 2019 году, теперь она работает во многих регионах, где есть заводы ОМК. Программа выгодна для всех. Наши сотрудники помогают своим знакомым или родным найти работу на передовом предприятия, с достойный зарплатой и соцпакетом, где есть хорошие возможности для профессионального развития. Мы как работодатель получаем новых работников, которые изначально с высокой вероятностью подходят под наши требования, — подчеркнула директор по персоналу «ОМК Благовещенск» Лейсян Лукманова.