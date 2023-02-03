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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Сотрудники завода ОМК в Благовещенске могут получить премию за рекомендацию работы

3 февраля 2023, 07:03
Фото: ОМК
На арматурном заводе Объединенной металлургической компании (ОМК) в Благовещенске успешно действует программа «Приведи друга»: любой сотрудник завода может порекомендовать достойного кандидата на открытые рабочие вакансии и получить до 10 тысяч рублей, если его примут на работу.

С середины 2022 года по рекомендации сотрудников на предприятие устроились 39 человек.

За каждого друга или знакомого, с которым заключат трудовой договор, сотрудник может получить 5000 рублей: первые 2000 рублей сразу после трудоустройства, еще 3000 рублей — после того, как новичок отработает на заводе три месяца. За рекомендацию высококвалифицированных сотрудников по особо востребованным профессиям с этого года дают двойное вознаграждение — 10 000 рублей. К ним относятся, например, токари и испытатели на герметичность 5 разряда, ведущие инженеры-конструкторы, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Важно, чтобы кандидат при обращении в отдел по подбору персонала обязательно указал контакты того, кто ему порекомендовал работу. Количество рекомендаций неограниченно — чем их больше, тем выше размер бонуса. Актуальные вакансии есть на карьерном сайте ОМК: omk-job.ru.

— В Объединенной металлургической компании программу «Приведи друга» впервые опробовали в 2019 году, теперь она работает во многих регионах, где есть заводы ОМК. Программа выгодна для всех. Наши сотрудники помогают своим знакомым или родным найти работу на передовом предприятия, с достойный зарплатой и соцпакетом, где есть хорошие возможности для профессионального развития. Мы как работодатель получаем новых работников, которые изначально с высокой вероятностью подходят под наши требования, — подчеркнула директор по персоналу «ОМК Благовещенск» Лейсян Лукманова.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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