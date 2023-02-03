На клубном ЧМ по футболу впервые протестировали новые возможности ВАР

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Как сообщает "Советский спорт", во время встречи главному рефери матча пришлось объявлять в микрофон для всех собравшихся болельщиков решение ВАР.
Дело касалось просмотра момента, в котором правила нарушал игрок новозеландской команды. В итоге с помощью видеоассистента было установлено, что он заслужил прямого удаления.
Напомним, что с инициативой объяснять для зрителей решения ВАР выступила ФИФА, решив ее опробовать на клубном ЧМ. Аналогичная процедура действует на хоккейных матчах.