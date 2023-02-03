mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

На клубном ЧМ по футболу впервые протестировали новые возможности ВАР

Сегодня, 05:17
Стартовая игра клубного чемпионата мира "Аль-Ахли" - "Окленд-Сити" ознаменовалась проверкой новых возможности системы видеопомощи арбитрам.

Как сообщает "Советский спорт", во время встречи главному рефери матча пришлось объявлять в микрофон для всех собравшихся болельщиков решение ВАР.

 

Дело касалось просмотра момента, в котором правила нарушал игрок новозеландской команды. В итоге с помощью видеоассистента было установлено, что он заслужил прямого удаления.

 

Напомним, что с инициативой объяснять для зрителей решения ВАР выступила ФИФА, решив ее опробовать на клубном ЧМ. Аналогичная процедура действует на хоккейных матчах.

Подпишитесь
«Дети идеальные»: что известно о семье из Уфы, где отец убил детей и покончил с собой
Сегодня, 06:44
Минздрав Башкирии подтвердил уход главврача РДКБ, при котором был скандал с инсулином
Сегодня, 08:01
«Куда деваться»: почему жители Башкирии, несмотря на риски, едут работать на вахту
1 февраля 12:15
В Башкирии на ребенка до трех лет желающие смогут получать 12 271 рубль ежемесячно
Сегодня, 04:27
«В Европе газ, а у нас?»: жители Уфы вышли с плакатами к зданию мэрии
Вчера, 11:07
Жители Башкирии были шокированы увиденным на сайте «Госуслуги»
Вчера, 11:10