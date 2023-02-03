Буцаев: РЭО предоставит 6,1 млрд руб. на строительство МПК в Подмосковье

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Российский экологический оператор выделит в качестве финансирования данного проекта 6,1 миллиарда рублей через механизм льготных займов из средств облигационных выпусков компании.
По сообщению издания newsnn.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что до конца июня текущего года в Подмосковье введут в эксплуатацию вторые очереди трех комплексов по обработке и утилизации ТКО: «МПК Коломенский», «МПК Каширский» и «Сергиево-Посадский МПК».
Каждое из этих предприятий будет дополнительно к действующим мощностям обрабатывать в год по шестьсот тысяч тонн отходов. Из них триста тысяч тонн будет направляться на утилизацию. Таким образом, регион сможет достигнуть национальной цели: к 2030 году необходимо снизить на 50% объем захораниваемых на полигонах отходов и 100% ТКО должны сортироваться.
Российский экологический оператор для финансирования данных проектов выделит 6,1 миллиарда рублей. Для этого будет использоваться одобренная Правительством РФ в прошлом году мера, связанная с предоставлением льготных займов из средств выпускаемых РЭО облигаций.
“Благодаря субсидированию части купонного дохода по облигациям РЭО сохраняет требуемую рыночную доходность для покупателей облигаций, а также снижает стоимость финансирования для инвесторов, что в конечном итоге позволяет сдерживать темпы роста тарифов”, — отметил Буцаев.
Строительством современных комплексов по обработке твердых коммунальных отходов будут заниматься ООО «МПК Коломенский», ООО «МПК Каширский» и ООО «Сергиево-Посадский МПК». Эти предприятия входят в группу компаний «РТ-Инвест», которая ранее стала крупнейшим партнером биржи вторичных материальных ресурсов РЭО.
Ранее в Российском экологическом операторе заявляли о финансировании строительства МПК в размере 5,2 миллиарда рублей. Но объем инвестиций изменился, и условия были пересмотрены, поэтому было принято решение о выделении средств через льготный заем за счет выпуска облигаций компании на бирже. До этого планировалось финансировать проект за счет приобретения облигаций. Реализация проекта строительства МПК в Московской области осуществляется в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.