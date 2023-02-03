Буцаев: РЭО предоставит 6,1 млрд руб. на строительство МПК в Подмосковье

Каждое из этих предприятий будет дополнительно к действующим мощностям обрабатывать в год по шестьсот тысяч тонн отходов. Из них триста тысяч тонн будет направляться на утилизацию. Таким образом, регион сможет достигнуть национальной цели: к 2030 году необходимо снизить на 50% объем захораниваемых на полигонах отходов и 100% ТКО должны сортироваться.