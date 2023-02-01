Рассказываем, как изменится жизнь жителей Башкирии с 1 февраля 2023 года

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В феврале будет проиндексирован материнский капитал на уровень фактической инфляции — 11,9%. Так, на первого ребенка он составит 587 946 рублей, а на второго — 775 628 рублей. Доплата при рождении второго ребенка, если семья уже оформляла маткапитал, составит 188 681 рублей.
Также с 1 февраля введено административное наказание за нарушение закона о «Суверенном Рунете». В частности, ответственность будет наступать за неисполнение оператором связи, имеющим номер автономной системы, требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи.
С 1 февраля введен запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам. Главное условие — в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Это правило применяется на всех этапах поставок — вплоть до конечного покупателя.
С 3 февраля деятельность органов безопасности — ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД — не является предоставлением государственных и муниципальных услуг. В Думе сообщают, что данная мера позволит дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов.
Далее, с 3 февраля вносятся изменения в профильный закон об охоте, что позволит государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды с целью выявления нарушений и ведения профилактической работы. Важно, что охотиспекторы получили право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей. В Думе заверяют, что данные изменения направлены на борьбу с браконьерами.
С 4 февраля власти Башкирии смогут передавать льготникам невостребованное жилье, которое изначально предназначалось для уволенных с военной службы. В частности, жилье могут предать нуждающимся в улучшении жилищных условий ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.
С 7 февраля начнут выдавать льготную IT-ипотеку по расширенным параметрам. В частности упростят условие об основном месте работы заемщика, теперь это может быть любая аккредитованная ИТ-компания. Минимальный и максимальный возраст заемщика составит 18 и 50 лет соответственно. Изменится и требование к размеру минимальной зарплаты.
20 февраля истекает срок, в течение которого порядок приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета должен быть приведен в соответствие с законом о квоте для детей участников специальной военной операции.
В Башкирии в феврале вступит в силу закон о ежегодных выплатах донорам крови. Выплаты составят 5 тысяч рублей тем донорам, которые безвозмездно сдали кровь более 100 раз. Всего в Башкирии, по оценкам спикера, насчитывается 160 граждан, которые на регулярной и безвозмездной основе пополняют банк крови. Закон был принят Заксобранием республики в конце января.
Введены будут и новые выплаты для медиков, а именно для работников поликлиник, центральный районных, районных, участковых больниц и работникам «скорой». Дополнительно они будут получать от 4,5 до 15,5 тысячи рублей. Об этом сообщается в проекте указа главы Башкирии, опубликованном на сайте регионального Минздрава.