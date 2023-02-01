Рассказываем, как изменится жизнь жителей Башкирии с 1 февраля 2023 года

В Башкирии в феврале вступит в силу закон о ежегодных выплатах донорам крови. Выплаты составят 5 тысяч рублей тем донорам, которые безвозмездно сдали кровь более 100 раз. Всего в Башкирии, по оценкам спикера, насчитывается 160 граждан, которые на регулярной и безвозмездной основе пополняют банк крови. Закон был принят Заксобранием республики в конце января.