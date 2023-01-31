Полномочное представительство Башкирии в Москве могут закрыть

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Идея о ликвидации присутствия регионов в Москве обсуждается в Кремле и федеральном правительстве, пишет ряд телеграм-каналов со ссылкой на инсайдеров. По данным издания, федеральные власти считают, что представительства субъектов в Москве усложняют управление, а кроме того, обременяют бюджет.
В частности, в Екатеринбурге уже начали готовиться к вероятному закрытию представительства. Его руководителю якобы уже подыскивают место работы в органах власти.
Mkset не располагает официальным подтверждением информации о намерении закрыть представительство Башкирии в Москве. Издание направило запросы на комментарии в саму структуру, а также в пресс-службу главы республики.
Постоянное представительство Башкирии при президенте РФ было учреждено в январе 1991 года, в 1994 году оно было преобразовано в полномочное представительство.
Расходы полпредства финансируются из бюджета Башкирии. Его основные функции — представление интересов республики вопросам политических, экономических, научно-технических, культурных связей и гуманитарного сотрудничества. Полпредство поддерживает постоянные связи с органами государственной власти России по вопросам, касающимся Башкирии, предоставляет материалы и сведения по запросам руководства администрации президента России, консультирует федеральные министерства и ведомства по вопросам, касающимся республики и др.