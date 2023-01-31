Полномочное представительство Башкирии в Москве могут закрыть

Идея о ликвидации присутствия регионов в Москве обсуждается в Кремле и федеральном правительстве, пишет ряд телеграм-каналов со ссылкой на инсайдеров. По данным издания, федеральные власти считают, что представительства субъектов в Москве усложняют управление, а кроме того, обременяют бюджет.