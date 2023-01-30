Моуринью считает, что «Рома» заслуживала победы над «Наполи»

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Португальский специалист удивлен результатом прошедшей встречи, поскольку думает, что римляне полностью переиграли подопечных Лучано Спаллетти. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на итальянскую прессу.
Также Моуринью заявил, что несмотря на поражение, его команда обрела уверенность в своих силах.
В данный момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков.