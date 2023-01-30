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Posted Сегодня, 19:05

Published Сегодня, 19:05

Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

Моуринью считает, что «Рома» заслуживала победы над «Наполи»

Сегодня, 19:05
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 20-го тура Серии А, в котором его команда на выезде уступила «Наполи» (1:2).

Португальский специалист удивлен результатом прошедшей встречи, поскольку думает, что римляне полностью переиграли подопечных Лучано Спаллетти. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на итальянскую прессу.

Также Моуринью заявил, что несмотря на поражение, его команда обрела уверенность в своих силах.

В данный момент «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков.

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