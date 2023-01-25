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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

В Башкирии размер ряда выплат с 1 февраля увеличится на 11,9%

Сегодня, 03:24
Фото: 1MI
Размер ежегодной индексации коррелирует с фактическим уровнем инфляции

Начиная с первого января в России увеличится размер выплат, пособий и компенсаций для граждан. Об этом сообщает пресс-служба Курултая республики.

Сообщается, что коэффициент индексации насчитывается в соотвествии с индексом потребительских цен — исходя из фактического уровня инфляции.  Так, в некоторых случаях размер выплат увеличится на 11,9%.

Отмечается, что индексирование затронет более 40 различных мер поддержки, введённых ранее для российских граждан. Среди них материнский капитал, выплаты, положенные ветеранам, и другие.

#Общество#Азамат Нухов
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