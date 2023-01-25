В Башкирии размер ряда выплат с 1 февраля увеличится на 11,9%

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Начиная с первого января в России увеличится размер выплат, пособий и компенсаций для граждан. Об этом сообщает пресс-служба Курултая республики.
Сообщается, что коэффициент индексации насчитывается в соотвествии с индексом потребительских цен — исходя из фактического уровня инфляции. Так, в некоторых случаях размер выплат увеличится на 11,9%.
Отмечается, что индексирование затронет более 40 различных мер поддержки, введённых ранее для российских граждан. Среди них материнский капитал, выплаты, положенные ветеранам, и другие.