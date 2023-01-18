Рентгенолог Рахманов: Эти симптомы говорят о переломе носа

При подозрениях на перелом врач рекомендует незамедлительно приложить к травмированному месту холод и обратиться за консультацией к хирургу или к травматологу. По результатам дополнительных исследований, рентгена или КТ, будут сделаны последующие назначения, в частности, консультация отоларинголога.