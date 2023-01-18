Рентгенолог Рахманов: Эти симптомы говорят о переломе носа

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Как рассказал в разговоре с News.ru доктор-рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов, в числе основных симптомов перелома носа — кровотечение, деформация, отек, мешающий нормальному дыханию, боль.
При подозрениях на перелом врач рекомендует незамедлительно приложить к травмированному месту холод и обратиться за консультацией к хирургу или к травматологу. По результатам дополнительных исследований, рентгена или КТ, будут сделаны последующие назначения, в частности, консультация отоларинголога.