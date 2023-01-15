Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств массового ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Республиканская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей в Салаватском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что для осуществления координации над действиями правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Салаватского района Александр Щевелев.
Напомним, авария произошла сегодня около четрырёх часов дня на десятом километре автодороги Кропачева-Месягутово-Ачит. При столкновении «Газели» с легковой иномаркой оба автомобиля отбросило в припаркованные поблизости грузовики.
Смерть двоих пассажиров наступила до приезда медиков. Позднее стало известно, что при транспортировке в больницу также скончался 12-летний ребенок, находившийся в салоне одного из автомобилей.