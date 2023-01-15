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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Прокуратура контролирует выяснение обстоятельств массового ДТП в Башкирии

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI
Ранее сегодня в ДТП в Салаватском районе республики погибло три человека, включая 12-летнего ребенка

Республиканская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей в Салаватском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что для осуществления координации над действиями правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Салаватского района Александр Щевелев.

Фото: Пресс-служба прокуратура РБ

Напомним, авария произошла сегодня около четрырёх часов дня на десятом километре автодороги Кропачева-Месягутово-Ачит. При столкновении «Газели» с легковой иномаркой оба автомобиля отбросило в припаркованные поблизости грузовики.

Смерть двоих пассажиров наступила до приезда медиков. Позднее стало известно, что при транспортировке в больницу также скончался 12-летний ребенок, находившийся в салоне одного из автомобилей.

#Общество#Азамат Нухов
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