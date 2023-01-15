Три человека, включая 12-летнего ребёнка, погибли в массовом ДТП в Башкирии

Три человека, в числе которых 12-летний ребенок, погибли в массовом ДТП в Салаватском районе республики. Трагедия произошла около 16:00 сегодня на десятом километре автодороги Кропачева-Месягутово-Ачит. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Сообщается, что в результате мощного столкновения «Газели» со встречным «Chery Very» оба автомобиля отбросило в припаркованные неподалеку автомобили — лесовоз «Volvo» и грузовик «Mercedes-Benz».

По информации пресс-службы МЧС по РБ, в резульате инцидента пострадало 6 человек. Жизнь двоих пассажиров легкового авто спасти не удалось — их смерть наступила до приезда медиков. Также двое пассажиров были госпитализированы, однако по последней информации, один из них — 12-летний мальчик скончался в ходе транспортировки в медучреждение.

В настоящий момент на месте происшествия проводят работы сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Детали инцидента устанавливаются. На участке дороги в настоящий момент организовано реверсивное движение.