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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Три человека, включая 12-летнего ребёнка, погибли в массовом ДТП в Башкирии

Сегодня, 12:40
Фото: Владимир Севастьянов/ Telegram
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на автодороге в Салаватском районе, двое пассажиров последнего скончались на месте
 
Три человека, в числе которых 12-летний ребенок, погибли в массовом ДТП в Салаватском районе республики. Трагедия произошла около 16:00 сегодня на десятом километре автодороги Кропачева-Месягутово-Ачит. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. 
 
Сообщается, что в результате мощного столкновения «Газели» со встречным «Chery Very» оба автомобиля отбросило в припаркованные неподалеку автомобили — лесовоз «Volvo» и грузовик «Mercedes-Benz».
 
По информации пресс-службы МЧС по РБ, в резульате инцидента пострадало 6 человек.  Жизнь двоих пассажиров легкового авто спасти не удалось — их смерть наступила до приезда медиков. Также двое пассажиров были госпитализированы, однако по последней информации, один из них — 12-летний мальчик скончался в ходе транспортировки в медучреждение. 
 
В настоящий момент на месте происшествия проводят работы сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Детали инцидента устанавливаются.  На участке дороги в настоящий момент организовано реверсивное движение. 
 
Фото: Владимир Севастьянов/ Telegram
#Азамат Нухов#Происшествия
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