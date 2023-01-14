В 2022 году авторынок России просел на 59%

Подводя итоги года, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркнул, что «иллюзия российского автопрома рассеялась, остались только стены заводов». По его словам, наклеивание отечественных логотипов на китайские машины, чтобы называть их российскими, ничем хорошим не кончится. При этом отмечается, что массового параллельного импорта в стране так и не появилось. Причина в том, что для выдачи разрешений требуются документы, которыми располагает только производители (то есть импортеры получить их не смогут из-за санкций), или нужно иметь протоколы испытаний, а на это требуется много времени. По прогнозам эксперта, автомобильную отрасль придется строить буквально с чистого листа.