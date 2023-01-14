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Posted 14 января 08:10

Published 14 января 08:10

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

В 2022 году авторынок России просел на 59%

14 января 2023, 08:10
Фото: 1MI
За прошедший год граждане страны купили чуть больше 600 тысяч новый легковых автомобилей, что почти на 60% меньше, чем в 2021 году.
По данным аналитического агентства «Автостат», россияне в минувшем году приобрели 626,3 тыс. новых легковых автомобилей, причем по большей части отечественного производства. Примечательно, что значительная часть этих автомобилей была поставлена в страну еще до введения санкций. Как утверждают эксперты, они стали своеобразными аппаратами ИВЛ для российских дилеров — но теперь кончились и эти запасы.

Лидером продаж стала «Лада» (174,7 тыс. машин), далее идут корейские Kia (65,7 тыс.) и Hyundai (54 тыс.). Китайские автомобили спросом не пользовались: машин марки Chery было продано всего 39,3 тыс. Машин американских брендов — всего 12,4%, японских — 1%.

Подводя итоги года, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркнул, что «иллюзия российского автопрома рассеялась, остались только стены заводов». По его словам, наклеивание отечественных логотипов на китайские машины, чтобы называть их российскими, ничем хорошим не кончится. При этом отмечается, что массового параллельного импорта в стране так и не появилось. Причина в том, что для выдачи разрешений требуются документы, которыми располагает только производители (то есть импортеры получить их не смогут из-за санкций), или нужно иметь протоколы испытаний, а на это требуется много времени. По прогнозам эксперта, автомобильную отрасль придется строить буквально с чистого листа.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Новости#Касается каждого
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