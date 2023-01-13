В шорт-лист премии "Агроинвестор года - 2022" вошли 46 организаций

Каждая из номинаций премии «Агроинвестор года – 2022» включает в себя ряд категорий. В каждой из них будет определен победитель. Награды предусмотрены также для номинации «Человек года» и редакционных номинаций «Компания - ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года» (в этой категории объявят имя эксперта или аналитика, комментарии которого чаще всего публиковались в течение 2022 года в журнале «Агроинвестор» и на портале agroinvestor.ru.