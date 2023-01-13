В шорт-лист премии "Агроинвестор года - 2022" вошли 46 организаций

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Оценку лучшим проектам и практикам сельскохозяйственный отрасли в 2022 году дадут представители экспертного совета премии и редакторы журнала «Агроинвестор», пишут newsnn.ru.
Член экспертного совета премии, партнер организации «Технологии доверия» Михаил Фролов рассказал о принципах отбора номинантов. Он отметил, что заявки на конкурс подали более 100 участников. Каждая из них заслуживала внимания экспертов. По итогам анализа были отобраны заявки, которые максимально точно отражают суть каждой из номинаций. Фролов выразил благодарность всем, кто направил заявки на премию. Он отметил, что субъекты агропромышленной отрасли готовы к росту и развитию в сложных экономических условиях.
Каждая из номинаций премии «Агроинвестор года – 2022» включает в себя ряд категорий. В каждой из них будет определен победитель. Награды предусмотрены также для номинации «Человек года» и редакционных номинаций «Компания - ньюсмейкер года» и «Ньюсмейкер года» (в этой категории объявят имя эксперта или аналитика, комментарии которого чаще всего публиковались в течение 2022 года в журнале «Агроинвестор» и на портале agroinvestor.ru.
Церемония вручения наград состоится 3 февраля. Местом проведения мероприятия выбрали московский особняк на Волхонке. В награждении будут участвовать топ-менеджеры организаций и представители госорганов.
Информационным партнером премии является медиахолдинг 1MI.