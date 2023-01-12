США и Япония усиливают оборонное сотрудничество

Подписание документа анонсировал глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, договор усилит взаимодействие промышленных баз двух стран, пишет газета “Известия”.
Напомним, на 12 января был запланирован визит министра обороны Японии Ясукадзу Хамады в Пентагон. Сообщалось, что он обговорит с Остином усиление НАТО и сотрудничество с Индо-Тихоокеанским регионом.
Ранее США и Япония подписали меморандум об укреплении кибербезопасности. Официальная версия – повышение защиты критически важной инфраструктуры и обмен опытом с партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе.