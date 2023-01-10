Дело о гибели 4-месячного малыша без медпомощи в Башкирии контролирует прокуратура

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила, что ход расследования дела на личный контроль взял прокурор республики Игорь Пантюшин. История привлекла внимание органов и кажется общественности вопиющей в том числе и потому, что мама младенца неоднократно просила помощи у врачей, однако плач ребенка медики списывали на банальные детские недомогания от неопасных для жизни процессов.