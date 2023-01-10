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Дело о гибели 4-месячного малыша без медпомощи в Башкирии контролирует прокуратура

Сегодня, 06:49
Фото: 1MI
Дело уже возбудили по статье “причинение смерти по неосторожности”.

Резонансное дело о гибели в новогодние праздники 4-месячного младенца в Стерлитамаке, болезнь которого не определили местные медики, заподозрившие, что малыш плачет из-за режущихся зубов или колик, уже возбудил следком. Причем дело это попало в поле зрения федеральных правоохранителей, которым о ходе расследования должен докладывать региональный следком.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила, что ход расследования дела на личный контроль взял прокурор республики Игорь Пантюшин. История привлекла внимание органов и кажется общественности вопиющей в том числе и потому, что мама младенца неоднократно просила помощи у врачей, однако плач ребенка медики списывали на банальные детские недомогания от неопасных для жизни процессов.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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