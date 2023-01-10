Где ваша санавиация? Мать из Башкирии обвинила врачей в смерти своего маленького сына

Анастасия Королева из Стерлитамака поделилась своей жуткой историей в комментариях к посту главы республики Радия Хабирова. По словам убитой горем женщины, 4 января она потеряла единственного четырехмесячного сына. Со слов Анастасии, диагноз врачи установили только тогда, когда ребенок якобы уже был при смерти. В республиканском Минздраве соболезнуют семье и объясняют произошедшее тяжелым диагнозом и… статистикой. Мама ребенка, которая трижды вызывала помощь, уверена: причина — в отсутствии профессиональных врачей и квалифицированной помощи. И все это — во втором по величине городе Башкирии.
Со слов молодой мамы, все началось вечером 3 января. Анастасия сразу поняла, что с сыном что-то не так — до этого момента все было хорошо, рассказала она Mkset. А теперь же успокоить ребенка не получалось в течение двух часов. Малыш громко кричал, не ел и ни на что не отвлекался. Пришлось вызвать скорую помощь.
«Нас забрали в детскую хирургию, в приемном покое нас встретила недовольная медсестра и позвала врача, все это время ребенок продолжал плакать. Врач осмотрел нас и сказал "у вас колики", прописал клизму и укол спазмолитика. Медсестра сделала нам манипуляции в грубой форме и затем стала нас выгонять из приемного покоя, так как ей надо принимать других пациентов», — рассказала женщина.
Как добавила Анастасия, у ее маленького сына была врожденная паховая грыжа, ему планировали сделать операцию в Уфе. С ее слов, вновь спустившийся врач помял малышу живот и велел маме следить за питанием, поскольку ребенок находился на грудном вскармливании. В это время у малыша появились рвотные позывы, однако это врача не встревожило — со слов мамы мальчика, оставлять младенца в больнице, чтобы наблюдать за его состоянием, медик не стал, а отправил семью домой.
Но дома ребенку лучше не становилось. Спустя час мама второй раз вызвала скорую. Медик измерил температуру, послушал легкие, посмотрел на грыжу и уехал, объяснив состояние младенца тем, что у него режутся зубы. Ребенок между тем так и не уснул за всю ночь, он не ел, стал вялым и уже не мог кричать, а лишь стонал.
Утром 4 января мама вызвала скорую в третий раз. На этот раз у малыша уже была высокая температура, фельдшер велел срочно ехать в хирургическое отделение.
«Нам опять сделали клизму, укол, и только сейчас взяли анализ крови и сделали рентген. При этом ребенок уже покрывался синими пятнами, стонал, [у него] не было сил», — рассказала Анастасия.
По ее словам, даже на этот раз медработники не спешили с манипуляциями. Лишь когда мать закричала, что сын не дышит, выскочивший из кабинета врач срочно отправил в реанимацию. С ребенком на руках Настя добежала туда, а через 40 минут — было уже обеденное время — ей сообщили, что спасти сына не удалось.
После вскрытия в справке о смерти появился новый диагноз: диафрагмальная грыжа - смещение в грудную полость органов брюшной полости. Известно, что это врожденная патология. Но, возможно, операция бы спасла ребенка, если бы медики обнаружили ее вовремя, не списывая состояние малыша на колики и «зубки». Данная грыжа привела к ателектазу — спадению легочной ткани, говорится в медицинской документации, которую выдали семье погибшего ребенка. То есть малыш не мог дышать полной грудью. Ателектаз, по мнению патологоанатома, начался за два часа до смерти младенца.
«А теперь скажите мне, господин Хабиров, Забелин, как мне дальше жить в этом городе, где нет профессиональных врачей и квалифицированной помощи? Где ваша санавиация, которая могла доставить нас в Уфу и спасти ребенка?», — вопрошает в обращении к властям мать умершего ребенка.
В республиканском Минздраве сообщили, что впервые ребенка Анастасии доставили в приемное отделение Стерлитамакской ГКБ № 1 в 00:35 4 января.
«При осмотре дежурным хирургом признаков ущемления паховой грыжи не выявлено, грыжа легко вправлялась в брюшную полость через расширенный паховый канал. После медицинских манипуляций беспокойство ребенка прекратилось и с улучшением состояния он был отпущен домой», — прокомментировали в ведомстве.
Как сообщили в министерстве, вызванный повторно ночью фельдшер также не усмотрел экстренных показаний для госпитализации. А уже утром, когда родители сами привезли малыша в приемное отделение, «ребенок был осмотрен врачами, взяты все необходимые анализы, проведены инструментальные обследования». В этот момент состояние малыша «резко ухудшилось».
«Он потерял сознание и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение, где по результатам рентгенографии органов грудной клетки была впервые выявлена диафрагмальная грыжа с ущемлением и развитием серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Все проведенные реанимационные мероприятия в течение 55 минут, к сожалению, результата не дали», — сообщили в Минздраве.
В ведомстве отмечают, что по статистике у детей с таким заболеванием наблюдается крайне высокая летальность «в связи с молниеносным развитием осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы за счет сдавления жизненно-важных органов».
Родителям в ведомстве приносят соболезнования, в настоящее время Минздрав проводит проверку всех этапов оказания медицинской помощи этому пациенту.
После того, как Анастасия придала огласке свою трагедию в соцсетях, ситуацией заинтересовались следователи. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального следкома возбудить уголовное дело в связи с произошедшим.
Он распорядился «всесторонне изучить доводы потерпевшей стороны, провести необходимые экспертизы». Расследование будет контролировать центральный аппарат СКР.