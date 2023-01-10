Где ваша санавиация? Мать из Башкирии обвинила врачей в смерти своего маленького сына

«Он потерял сознание и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение, где по результатам рентгенографии органов грудной клетки была впервые выявлена диафрагмальная грыжа с ущемлением и развитием серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Все проведенные реанимационные мероприятия в течение 55 минут, к сожалению, результата не дали», — сообщили в Минздраве.



В ведомстве отмечают, что по статистике у детей с таким заболеванием наблюдается крайне высокая летальность «в связи с молниеносным развитием осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы за счет сдавления жизненно-важных органов».



Родителям в ведомстве приносят соболезнования, в настоящее время Минздрав проводит проверку всех этапов оказания медицинской помощи этому пациенту.