В Башкирии системы оповещения о ЧС приведут в режим постоянной готовности

Депутаты Башкирии в январе намерены принять законопроект, который предусматривает единый порядок поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения наседания о ЧС.
Как отметил спикер парламента Константин Толкачев, закон будет регламентировать обязанности организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, отдельный положения законопроекта касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Башкирии.
— Предлагается законодательно закрепить их право на возмещение ущерба, причиненного их имуществу и здоровью, наравне с гражданами Российской Федерации, — заявил Константин Толкачев.