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В Башкирии системы оповещения о ЧС приведут в режим постоянной готовности

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI
Соответствующий закон депутаты Госсобрания намерены принять в январе.

Депутаты Башкирии в январе намерены принять законопроект, который предусматривает единый порядок поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения наседания о ЧС.

Как отметил спикер парламента Константин Толкачев, закон будет регламентировать обязанности организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, отдельный положения законопроекта касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Башкирии.

— Предлагается законодательно закрепить их право на возмещение ущерба, причиненного их имуществу и здоровью, наравне с гражданами Российской Федерации, — заявил Константин Толкачев. 

 

#Элина Сайфранова
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