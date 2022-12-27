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Стало известно, сколько жителей Башкирии умерли от отравления наркотиками в 2022 году

Сегодня, 05:28
Фото: 1MI
Данные статистики по итогам уходящего года публикует региональный Роспотребнадзор

По итогам 2022 года в Башкирии 132 человека скончались в результате передозировки наркотиками. Годом ранее было зарегистрировано 119 подобных случаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. 

Сообщается, что суммарно было зарегистрировано 251 случай отравления запрещенными веществами. Отмечается, что большая часть из них — 187 были зарегистрированы в Уфе. 

Отметим, что в период с января по октябрь было зарегистрировано 127 случаев отравления алкоголем, повлекших за собой летальный исход. Наибольшее количество смертей от интоксикации алкоголем зарегистрировано в Уфе — 32 случая. Всего же в указанный в период отравились 2 228 граждан республики,

#Азамат Нухов#Общество
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