Стало известно, сколько жителей Башкирии умерли от отравления наркотиками в 2022 году

По итогам 2022 года в Башкирии 132 человека скончались в результате передозировки наркотиками. Годом ранее было зарегистрировано 119 подобных случаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Сообщается, что суммарно было зарегистрировано 251 случай отравления запрещенными веществами. Отмечается, что большая часть из них — 187 были зарегистрированы в Уфе.
Отметим, что в период с января по октябрь было зарегистрировано 127 случаев отравления алкоголем, повлекших за собой летальный исход. Наибольшее количество смертей от интоксикации алкоголем зарегистрировано в Уфе — 32 случая. Всего же в указанный в период отравились 2 228 граждан республики,