Стало известно, сколько жителей Башкирии умерли от отравления наркотиками в 2022 году

Отметим, что в период с января по октябрь было зарегистрировано 127 случаев отравления алкоголем, повлекших за собой летальный исход. Наибольшее количество смертей от интоксикации алкоголем зарегистрировано в Уфе — 32 случая. Всего же в указанный в период отравились 2 228 граждан республики,