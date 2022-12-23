В стационарах Омска ввели карантин по гриппу и масочный режим

Пациенты с симптоматикой ОРВИ должны обслуживаться отдельно, а выявленные заболевшие гриппом, COVID’19 и другими видами ОРВИ, а также внебольничными формами пневмоний — должны быть госпитализированы отдельно от прочих категорий заболевших.
Кроме того, директоров и ректоров учебных заведений обязали выполнить мероприятия по приостановке учебного процесса на период не менее 7 дней в случае, когда в классах или группах 20% обучающихся находятся на больничном по причине заболевания ОРВИ. Об этом пишет Russian.rt.com.
При входе в образовательные и соцучреждения посетители должны будут проходить через «утренний фильтр». Учащиеся и сотрудники с температурой выше нормы не будут допускаться до занятий и работы.