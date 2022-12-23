В стационарах Омска ввели карантин по гриппу и масочный режим

Кроме того, директоров и ректоров учебных заведений обязали выполнить мероприятия по приостановке учебного процесса на период не менее 7 дней в случае, когда в классах или группах 20% обучающихся находятся на больничном по причине заболевания ОРВИ. Об этом пишет Russian.rt.com.