Глава Башкирии рассказал, как будет праздновать Новый год

Радий Хабиров рассказал, как отпразднует Новый год. Своими планами глава республики поделился в ходе большого интервью об итогах 2022 года сегодня, 22 декабря.
По словам руководителя региона, Новый год он планирует отпраздновать в кругу семьи.
«Отмечать буду традиционно, с семьей, в Уфе. Подведем итоги, порадуем детей подарками. Мы с женой хотим прийти на Советскую площадь. В Новый год пожелаем друг другу здоровья, счастья, спокойствия, благополучия, — рассказал Хабиров.
Глава республики отметил, что при проведении праздничных мероприятий в регионе особое внимание будет уделено соблюдению мер безопасности, добавив, что все службы продолжат работу, а также, что жителей Башкирии ожидает насыщенная культурная программа.
Хабиров также напомнил о своем отношении к корпоративам. Ранее глава республики запретил главам муниципалитетов проводить пышные торжества, рекомендовав тем не превращать праздники в «пляски во время чумы».