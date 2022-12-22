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Глава Башкирии рассказал, как будет праздновать Новый год

Сегодня, 16:30
Своими планами Радий Хабиров поделился в рамках интервью по итогам 2022 года

Радий Хабиров рассказал, как отпразднует Новый год. Своими планами глава республики поделился в ходе большого интервью об итогах 2022 года сегодня, 22 декабря.

По словам руководителя региона, Новый год он планирует отпраздновать в кругу семьи.

«Отмечать буду традиционно, с семьей, в Уфе. Подведем итоги, порадуем детей подарками. Мы с женой хотим прийти на Советскую площадь. В Новый год пожелаем друг другу здоровья, счастья, спокойствия, благополучия, — рассказал Хабиров.

Глава республики отметил, что при проведении праздничных мероприятий в регионе особое внимание будет уделено соблюдению мер безопасности, добавив, что все службы продолжат работу, а также, что жителей Башкирии ожидает насыщенная культурная программа.

Хабиров также напомнил о своем отношении к корпоративам. Ранее глава республики запретил главам муниципалитетов проводить пышные торжества, рекомендовав тем не превращать праздники в «пляски во время чумы».

#Азамат Нухов
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