Президент ТПП РФ Сергей Катырин подвёл итоги уходящего года

По словам Сергея Катырина, коллективный Запад, вводя беспрецедентные санкции, ожидал обрушения российской экономики, но этого не произошло. Определённый спад, конечно, был зафиксирован, но гораздо меньший, чем тот, на который надеялись вводившие рестрикции страны.
“По итогам года полагаю, что ожидают в районе 2,5, до этого называли 2,9% падения валового продукта. У нас достаточно хорошая макроэкономическая ситуация. С точки зрения ВВП, с точки зрения дефицита бюджета. Он минимальный, ожидается, что будет около 2%. Это самая маленькая цифра для стран "Большой двадцатки". У нас на низком уровне безработица - в пределах 4%, несмотря на то, что у нас много компаний ушло и достаточно много сотрудников находятся в простое”, – заявил глава ТПП.
Также он отметил, что в первом полугодии 2022-го, по данным Федеральной таможенной службы, торговый оборот вырос на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Импорт сократился примерно на 180 млрд. Цифры, по словам Катырина, “достаточно неплохие” для России, находящейся под беспрецедентным санкционным давлением. Правительство, парламент, президент, государство в целом сработали “достаточно дружно и с неплохими результатами”, подчеркнул эксперт.
Очень серьёзные проблемы практически сразу возникли в автопроме. Производство легковых автомобилей ощутимо просело, в основном потому, что бренды, строившие заводы под себя, ушли в российского рынка. В какой-то момент примерно 120 000 работников оказались в так называемом простое – их не уволили, но они и не работали. Очень много таких было именно в автомобильной промышленности.
Ситуация постепенно выравнивается – начал работать АвтоВАЗ, китайские внедорожники собираются в Туле, КНР формирует предложения и для других заводов. Вскоре в полном объёме должен заработать завод "Москвич". Сергей Катырин выразил надежду, что на московском предприятии будет не просто узловая сборка чужих машин, а целенаправленная работа над своим электромобилем. Уже на его базе будут строиться другие модели, но это явно вопрос не 2023 года.
Что касается Китайской Народной Республики, то оттуда к нам везут не только легковые, но и грузовые автомобили, а также сельхозтехнику. Поступают в страну и машины брендов, покинувших наш рынок, но производящихся в Китае. Однако основная задача – это восстановление собственного автопрома, причем чтобы можно было говорить не о повторении чужих результатов, а о следующем уровне, в том числе с акцентом на электромобили.
Правительство РФ много сделало для финансовой поддержки бизнеса, системообразующих предприятий. Фонд развития промышленности также работает в данном направлении. Кроме того, был внедрён целый ряд налоговых льгот, среди которых - ослабление налогового бремени, возможность реструктуризации. Платить можно, например, с отсрочкой на год или выплачивать образовавшийся долг частями.
Было уменьшено и административное давление на бизнес. Вводился мораторий на проверки, автоматически, без подачи новой документации и уплаты пошлин, продлевались лицензии. На федеральном уровне было введено много поддерживающих мер, в их разработке участвовали и специалисты Торгово-промышленной палаты.
Нельзя в этой связи не упомянуть региональные инициативы. Ресурсы субъектов Российской Федерации, там где они были, также направлялись на поддержку бизнеса, причём не только крупного, но и среднего, и мелкого.
Различные структуры подключились к решению проблем, возникших из-за антироссийских санкций: создавали программы развития и продвижения интересов на зарубежных рынках, искали логистические коридоры, занимались другими вопросами, которых открылось очень много. ТПП РФ пришлось задействовать весь инструментарий палаты, в том числе зарубежное представительство и его связи среди иностранного бизнеса. Проводились советы с предпринимателями разных стран, организовывались поездки делегаций. К примеру, совсем недавно состоялось несколько визитов подряд. Одну из делегаций, в которой было свыше 100 человек, направили в Иран, её возглавил лично Сергей Катырин. Он назвал данную поездку “очень эффективной”. Примерно две недели назад закончился визит в Узбекистан. До этого была поездка в Киргизию. При этом речь идёт о действительно масштабных группах.
Затронули в интервью и коррупционную тему, точнее - проект "Бизнес - барометр коррупции". Катырин рассказал о том, что это серьёзное исследование, участие в котором приняли бизнесмены из 85 регионов, как владельцы малого бизнеса, так и крупных промышленных предприятий. Участие таких разных категорий в опросе позволило проанализировать многие вопросы и определить уровень коррупции.
Руководитель Торгово-промышленной палаты отметил, что в этом плане также есть определённые изменения. Неожиданностью для авторов исследования стало то, что первое место в коррупционной тематике заняли твёрдые бытовые отходы.
“Это направление деятельности отмечено предпринимателями как наиболее коррумпированное. То есть утилизировать свои отходы, оказалось, надо за взятки”, – сказал Сергей Катырин.
В исследовании прошлого года более 17% опрошенных бизнесменов заявили, что регулярно сталкиваются в коррупцией. В этом году данный показатель был более 15%. То есть снижение составило почти 2%. Также сократилось количество респондентов, которые редко сталкиваются с этим явлением, – с 60% до 40%. Что касается тех, кто вообще никогда с коррупцией не сталкивался, то ранее их было 20%, а сейчас уже 40%. Такова оценка бизнеса, которая показывает, что пусть и не быстро, но изменения происходят. И это не может не радовать.