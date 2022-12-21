Президент ТПП РФ Сергей Катырин подвёл итоги уходящего года

В исследовании прошлого года более 17% опрошенных бизнесменов заявили, что регулярно сталкиваются в коррупцией. В этом году данный показатель был более 15%. То есть снижение составило почти 2%. Также сократилось количество респондентов, которые редко сталкиваются с этим явлением, – с 60% до 40%. Что касается тех, кто вообще никогда с коррупцией не сталкивался, то ранее их было 20%, а сейчас уже 40%. Такова оценка бизнеса, которая показывает, что пусть и не быстро, но изменения происходят. И это не может не радовать.