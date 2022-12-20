Роспотребнадзор прокомментировал введение QR-кодов в Башкирии

В региональном Роспотребнадзоре прокомментировали перспективы введения QR-кодов в Башкирии на фоне обострения ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
Как сообщили в ведомстве, введение системы QR-кодов в республике не планируется. Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в настоящий момент не требует введения ограничительных мер на федеральном уровне.
В Роспотребнадзоре также дали ряд рекомендаций для граждан республики. В ведомстве рекомендовали соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, вернуться к ношению масок, а также не пренебрегать правилами гигиены.
Напомним, ранее министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин заявил, что 14 уфимских школ закрыли на карантин. Ранее на карантин отправили учеников нескольких школ Орджоникидзевского района.