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Роспотребнадзор прокомментировал введение QR-кодов в Башкирии

Сегодня, 04:36
Фото: 1MI
В ведомстве жителям республики рекомендовали носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах

В региональном Роспотребнадзоре прокомментировали перспективы введения QR-кодов в Башкирии на фоне обострения ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. 

Как сообщили в ведомстве, введение системы QR-кодов в республике не планируется. Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в настоящий момент не требует введения ограничительных мер на федеральном уровне. 

В Роспотребнадзоре также дали ряд рекомендаций для граждан республики. В ведомстве рекомендовали соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, вернуться к ношению масок, а также не пренебрегать правилами гигиены. 

Напомним, ранее министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин заявил, что 14 уфимских школ закрыли на карантин. Ранее на карантин отправили учеников нескольких школ Орджоникидзевского района. 

 

#Азамат Нухов
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