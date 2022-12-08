Чего хочет женщина накануне Нового года и как все это оплатить

Ради красоты придется не только потратиться, но и побегать. Сделать все и сразу в одном месте будет не просто, как бы ни хотелось. Помимо плотной записи, не каждый салон предлагает весь спектр услуг. Но можно сэкономить время, если сделать маникюр и педикюр в четыре руки. Такую услугу предлагают уже многие студии.