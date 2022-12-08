Чего хочет женщина накануне Нового года и как все это оплатить

У уфимских бьюти-мастеров наступает самая горячая пора в году: новогодние праздники женщины стремятся встретить во всеоружии. Самая плотная запись приходится на вторую половину декабря, ведь, например, маникюр в новогоднюю ночь должен быть свежим. Как правило, очередь на декабрь мастера открывают заранее и места разлетаются как горячие пирожки. Тем не менее, записаться на процедуры еще есть шанс.
Классический предновогодний набор – маникюр, педикюр, оформление взгляда, стрижка и окрашивание волос, депиляция. В салонах Уфы такой комплекс обойдётся в среднем в 7000 рублей. Расценки таковы: стрижка стоит от 450 рублей, окрашивание – от 1200 рублей, наращивание ресниц – от 1100 рублей, оформление бровей – от 300 рублей, маникюр и педикюр – от 900 рублей за комбо.
Траты не малые, даже если обойтись без свежей стрижки и окрашивания. А ведь это мы еще праздничный наряд не посчитали! Стоит поторопиться, пока есть шанс найти услуги по приемлемой цене, но можно и вовсе сэкономить и стать моделью для начинающего мастера. Как правило, в таких случаях клиент оплачивает только материал.
Еще один способ сэкономить и даже отбить траты – оплачивать салонные услуги и вообще любые покупки вплоть до 31 декабря с помощью Системы быстрых платежей (СБП). В этом случае платеж безопасно совершается по QR-коду в мобильном приложении вашего банка, а вы становитесь участникам розыгрыша денежных призов. Каждую неделю 35 тысяч участников могут получить по тысяче рублей, а по итогам декабря пять счастливчиков смогут выиграть главный приз — миллион рублей. Зарегистрироваться для участия и проверить возможный выигрыш можно на сайте СБП.
Ради красоты придется не только потратиться, но и побегать. Сделать все и сразу в одном месте будет не просто, как бы ни хотелось. Помимо плотной записи, не каждый салон предлагает весь спектр услуг. Но можно сэкономить время, если сделать маникюр и педикюр в четыре руки. Такую услугу предлагают уже многие студии.
Не будем забывать, что зима – лучшее время для различных процедур по омоложению и уходу за лицом. Солнечная активность снижена, а значит пора приступить к пилингам, карбокси- и мезотерапии. Чтобы получить видимый эффект к наступлению праздника, начать курс необходимо уже сейчас. Один визит к косметологу обойдется уфимкам в среднем в 2000-4000 рублей.
По рекомендациям экспертов, поддержать результат салонных процедур можно только при правильном домашнем уходе. Его нужно грамотно подобрать вместе со своим специалистом, но в одном их совет един для каждой – зимой кожа особенно нуждается в питании. Уже во время визита к косметологу прямо в салоне можно подобрать подходящий крем из профессиональной линейки, их цена начинается от 1500 рублей.
Порой Новый год становится поводом для принятия более кардинальных мер по улучшению внешности. Перманентный макияж, нитевой лифтинг, увеличение губ и других частей тела всё-таки лучше планировать заранее, поскольку после таких процедур необходимы коррекция и реабилитация, есть различные ограничения. А в новогодние каникулы хочется быть не только красивой, но и активной.