Глава Минкультуры МО Кузнецов рассказал о программе зимнего сезона в Подмосковье

В уходящем году главный акцент был сделан на более камерные форматы, а также на семейные мероприятия, сообщил Кузнецов. Об этом пишет newizv.ru.
В государственных театрах публике покажут свыше 100 новогодних спектаклей, а зрители муниципальных учреждений смогут увидеть свыше 300 постановок. Не менее трех тысяч мероприятий проведут дома культуры. Все они рассчитаны, прежде всего, на родителей с детьми. Речь идет о принципиальном векторе в рамках создания культурной программы на предстоящие новогодние праздники, подчеркнул Кузнецов.
«В этом году делаем акцент не на массовые гуляния и развлекательные шоу, а на семейные и детские мероприятия, на традиции, — заявил глава подмосковного Минкульта. — Наши учреждения культуры, музеи, парки, театры готовы поддержать эту линию, создать теплую, располагающую атмосферу. Для этого мы подготовили очень разнообразную программу».
Посетители музея «Новый Иерусалим» смогут ознакомиться с целым рядом особенных проектов, предусмотренных программой «Зима в Подмосковье». На 9 декабря там запланировано открытие выставки под названием «Под знаком Рубенса». На экспозиции будет представлено 67 работ знаменитых фламандских мастеров ХVII в. Главным образом станет картина Питера Пауля Рубенса, которую никогда ранее не выставляли в России, отметила директор музея Анна Антипенко.
В парках 25 городских округов региона состоятся этой зимой 29 бесплатных спектаклей на льду с участием лучших российских фигуристов. По словам руководителя проекта «Ледниковый период» Ильи Авербуха, он с огромным нетерпением ожидает встречу со зрителями. Первое представление пройдет 10 декабря в Домодедовском парке «Елочки».
На Соборной площади Главного храма российских Вооруженных Сил с 24 декабря по 26 февраля пройдет фестиваль «Наша зима». Организаторы готовят гостям праздничные мероприятия и наибольший ледовый каток на территории Подмосковья, сообщил начальник Музейно-храмового комплекса ВС РФ Владислав Педенко.
Программой «Зима в Подмосковье» предусмотрено также оборудование теплой зоны на территории парка «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Там можно будет выпить горячего чаю и погреться у очага. В тестовом режиме в настоящее время работают: детские горки, каток, точки питания и павильон, в котором проводят тематические мастер-классы. Кроме того, на территории парка уже установлены ящики с надписями «Почта Деда Мороза». На 24 декабря намечено открытие «Резиденции Деда Мороза».