Глава Минкультуры МО Кузнецов рассказал о программе зимнего сезона в Подмосковье

Программой «Зима в Подмосковье» предусмотрено также оборудование теплой зоны на территории парка «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Там можно будет выпить горячего чаю и погреться у очага. В тестовом режиме в настоящее время работают: детские горки, каток, точки питания и павильон, в котором проводят тематические мастер-классы. Кроме того, на территории парка уже установлены ящики с надписями «Почта Деда Мороза». На 24 декабря намечено открытие «Резиденции Деда Мороза».