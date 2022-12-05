Как 88-летняя пенсионерка из Уфы потеряла жилье подписав договор с экс-росгвардейцем

В Уфе 88-летняя Мария В. более года сдавала комнату экс-сотруднику Росгвардии Вячеславу В., а после эту самую квартиру ему «подарила» — подписала на его имя договор дарения. Но спустя время она поняла, что подписала совсем другой документ, ведь она хотела заключить договор ренты, согласно которому Вячеслав осуществлял бы за ней уход, а квартира досталась бы ему только после ее смерти — до того момента полноправной владелицей жилплощади являлась бы она сама. Однако оказалось все совсем иначе.