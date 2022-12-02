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В РФ введут возрастную маркировку для цифровых игр

Сегодня, 15:57
В правительстве намерены до конца этого года внести в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» пункт о возрастной маркировки для компьютерных игр.

Об этом пишет RT со ссылкой на «Коммерсантъ». Данную информацию подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Такие меры направлены на «предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации». Изменения, предложенные министерством экономики, уже вынесены на утверждение профкомиссии.

Как сообщают некоторые источники, по поводу того, каким будет механизм проведения экспертизы пока ведутся дискуссии. Кроме Минэкономики в них принимают участие Минцифры и Минздрав.

#Общество
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