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Председатель Госдумы Володин назвал важные законы, принятые в ноябре

Сегодня, 19:22
Фото: 1MI
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил ключевые законы, которые приняли депутаты в ноябре. Парламентарий также назвал имена наиболее активных коллег и перечислил отличившиеся думские комитеты.

К особо значимым спикер Госдумы отнес закон о федеральном бюджете на 2023 год и 2024–2025 годы. Об этом сообщает dumatv.ru.

Как объяснил Володин, процесс утверждения бюджета оказался наиболее сложным за минувшие годы. Причинами стали санкции и изменения в мировой экономике. В данных условиях сложно делать прогнозы, поэтому главная задача — предусмотреть гибкость и надежность будущего бюджета.

Как заверил Володин, свыше трети средств бюджета в 2023 году направят на социальные нужды.

Он подчеркнул, что военнослужащим — участникам СВО — и их семьям будет обеспечена поддержка. Также предусмотрены дополнительные средства на развитие сел, дорожной и транспортной инфраструктуры в регионах, городского общественного транспорта и основных отраслей экономики.

Председатель Государственной думы положительно отметил работу комитета по бюджету и налогам над пакетом законопроектов, касающихся бюджета.

В числе наиболее активных депутатов, отличившихся в ноябре, спикер выделил представителей следующих фракций: «Единая Россия» — Александра Хинштейна, КПРФ — Сергея Гаврилова, ЛДПР — Владимира Сипягина, «Справедливая Россия — За правду» — Анатолия Аксакова, «Новые люди» — Антона Ткачева.

#Политика
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