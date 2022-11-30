Председатель Госдумы Володин назвал важные законы, принятые в ноябре

Он подчеркнул, что военнослужащим — участникам СВО — и их семьям будет обеспечена поддержка. Также предусмотрены дополнительные средства на развитие сел, дорожной и транспортной инфраструктуры в регионах, городского общественного транспорта и основных отраслей экономики.