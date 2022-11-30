Конституционный совет Башкирии может возглавить 63-летний Хайдар Валеев

Как отметил спикер Курултая Константин Толкачев, Хайдар Валлев — «человек с большим опытом работы в различных областях», добавив, что его высокая квалификация и солидный профессиональный багаж позволят оптимально выстроить работу Конституционного совета, что, в свою очередь, способствует укреплению конституционной законности в нашей республике.