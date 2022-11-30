Конституционный совет Башкирии может возглавить 63-летний Хайдар Валеев

На должность председателя Конституционного совета республики могут назначить Хайдара Валеева. Соответствующее предложение озвучил ранее глава республики Радий Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госсобрания.
Сообщается, что рассмотрение кандидатуры Валеева состоится в ходе ближайшего пленарного заседания Курултая.
Как отметил спикер Курултая Константин Толкачев, Хайдар Валлев — «человек с большим опытом работы в различных областях», добавив, что его высокая квалификация и солидный профессиональный багаж позволят оптимально выстроить работу Конституционного совета, что, в свою очередь, способствует укреплению конституционной законности в нашей республике.
Хайдар Валеев был председателем Центральной избирательной комиссии республики, занимался кадровой политикой в Управлении Главы РБ. В последние годы работал в Конституционном суде Республики Башкортостан.
Напомним, что Конституционный суд республики было решено упразднить. Частично его функции будет исполнять новый орган — Конституционной совет РБ, который формируется при парламенте республики и начнет действовать 1 января 2023 года.