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Конституционный совет Башкирии может возглавить 63-летний Хайдар Валеев

Сегодня, 14:03
Рассмотрение его кандидатуры состоится на ближайшем пленарном заседании Госсобрания

На должность председателя Конституционного совета республики могут назначить Хайдара Валеева. Соответствующее предложение озвучил ранее глава республики Радий Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Госсобрания.

Сообщается, что рассмотрение кандидатуры Валеева состоится в ходе ближайшего пленарного заседания Курултая.

Как отметил спикер Курултая Константин Толкачев, Хайдар Валлев — «человек с большим опытом работы в различных областях», добавив, что его высокая квалификация и солидный профессиональный багаж позволят оптимально выстроить работу Конституционного совета, что, в свою очередь, способствует укреплению конституционной законности в нашей республике.

Хайдар Валеев был председателем Центральной избирательной комиссии республики, занимался кадровой политикой в Управлении Главы РБ. В последние годы работал в Конституционном суде Республики Башкортостан.

Напомним, что Конституционный суд республики было решено упразднить. Частично его функции будет исполнять новый орган — Конституционной совет РБ, который формируется при парламенте республики и начнет действовать 1 января 2023 года.

 

#Азамат Нухов
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