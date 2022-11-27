Премьер Башкирии Андрей Назаров опубликовал в соцсетях старый снимок с матерью

«Моей Мамы, к огромному сожалению, уже нет в живых… но любовь к ней в моем сердце по-прежнему так же сильна. Она была спутником всех моих беззаботных дней детства. Она учила меня, закладывая важнейшие основы для будущей жизни, знакомила с этим удивительным миром, и неизменно радовала, оставляя массу приятных воспоминаний и твердую уверенность в том, что счастье — это так просто», — поделился Андрей Назаров своими воспоминаниями.