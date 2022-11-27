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Премьер Башкирии Андрей Назаров опубликовал в соцсетях старый снимок с матерью

Сегодня, 06:27
Андрей Назаров / Telegram

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров показал семейное фото с матерью

«Благодаря ей я — тот, кто я есть», написал он.

Пост в телеграм-канале премьер-министр региона посвятил Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Таким образом он поздравил всех матерей с праздником.

«Моей Мамы, к огромному сожалению, уже нет в живых… но любовь к ней в моем сердце по-прежнему так же сильна. Она была спутником всех моих беззаботных дней детства. Она учила меня, закладывая важнейшие основы для будущей жизни, знакомила с этим удивительным миром, и неизменно радовала, оставляя массу приятных воспоминаний и твердую уверенность в том, что счастье — это так просто», — поделился Андрей Назаров своими воспоминаниями.

Он добавил, что все это и по сей день очень помогает ему в жизни.

Премьер-министр выразил благодарность всем матерям республики. Он пожелал им здоровья, счастья, благополучия и домашнего уюта.

«Ну, а мы, руководство республики, как и прежде, будем уделять первостепенное внимание поддержке материнства, помощи семьям с детьми и сбережению женского здоровья», — пообещал Андрей Назаров.

#Общество#2
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