Премьер Башкирии Андрей Назаров опубликовал в соцсетях старый снимок с матерью

Пост в телеграм-канале премьер-министр региона посвятил Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Таким образом он поздравил всех матерей с праздником.
«Моей Мамы, к огромному сожалению, уже нет в живых… но любовь к ней в моем сердце по-прежнему так же сильна. Она была спутником всех моих беззаботных дней детства. Она учила меня, закладывая важнейшие основы для будущей жизни, знакомила с этим удивительным миром, и неизменно радовала, оставляя массу приятных воспоминаний и твердую уверенность в том, что счастье — это так просто», — поделился Андрей Назаров своими воспоминаниями.
Он добавил, что все это и по сей день очень помогает ему в жизни.
Премьер-министр выразил благодарность всем матерям республики. Он пожелал им здоровья, счастья, благополучия и домашнего уюта.
«Ну, а мы, руководство республики, как и прежде, будем уделять первостепенное внимание поддержке материнства, помощи семьям с детьми и сбережению женского здоровья», — пообещал Андрей Назаров.