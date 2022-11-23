В Сочи с 1 декабря начинается II Конгресс молодых ученых

Один из организаторов – Фонд Росконгресс. Информационным партнером выступает 1MI.
По заявлению помощника президента России Андрей Фурсенко, Десятилетие науки и технологий, которое объявил глава государства, – время для выработки и реализации принципиально новых решений. Главная роль в этом отведена сообществам молодых исследователей, инженеров, технологических предпринимателей, добавил Фурсенко. Он также подчеркнул: именно они являются основной аудиторией конгресса. Об этом пишет newsnn.ru.
Как отметил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства, программа конгресса предполагает свыше 100 мероприятий с участием представителей науки РФ и еще 40 стран мира.
“Активное вовлечение научного сообщества, молодых ученых и концентрация ресурсов органов власти, регионов и бизнеса – это значительный вклад в достижение целей технологического суверенитета и экономической безопасности страны, поставленных главой государства”, – сказал он.
В течении трех дней на конгрессе объединятся молодые ученые, победители конкурсов и грантов из РФ, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Турции, Мьянмы, Узбекистана и других стран, а также профильные международные организации и институты поддержки науки и образования.
Гости конгресса сфокусируются на вызовах для отечественной науки в новых геополитических условиях, путях достижения научного и технологического суверенитета, приоритетах в научно-технологическом развитии, инициативах Десятилетия науки и технологий в РФ, перспективах международного научно-технического сотрудничества, стратегиях взаимодействия науки и общества.
Климат, медицина и инженерия будущего, облик образования и науки через 10 лет, природоподобные технологии, развитие инженерного и математического образования, форматы поддержки молодежи в науке, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, тенденции в сфере развития искусственного интеллекта обозначены главными тематическими треками. Кроме того, на конгрессе подведут итоги всероссийского конкурса научно-технологических проектов для студентов “Большие вызовы”, пройдут российско-австрийский и российско-иранский научно-образовательные диалоги. Также участники поговорят о сотрудничестве РФ и АСЕАН в данном вопросе.
В программе планируются мероприятия разных форматов и уровней. Это панельные дискуссии и паблик-токи, питч-сессии и мастер-классы, круглые столы и прочие мероприятия на площадках-спутниках.