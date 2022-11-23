В Сочи с 1 декабря начинается II Конгресс молодых ученых

Климат, медицина и инженерия будущего, облик образования и науки через 10 лет, природоподобные технологии, развитие инженерного и математического образования, форматы поддержки молодежи в науке, освоение Сибири, Дальнего Востока, Арктики, тенденции в сфере развития искусственного интеллекта обозначены главными тематическими треками. Кроме того, на конгрессе подведут итоги всероссийского конкурса научно-технологических проектов для студентов “Большие вызовы”, пройдут российско-австрийский и российско-иранский научно-образовательные диалоги. Также участники поговорят о сотрудничестве РФ и АСЕАН в данном вопросе.