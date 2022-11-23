Один из ведущих застройщиков РБ дарит квадратные метры семьям с детьми

Только до 31 декабря 2022 года вы можете купить квартиру в жилом комплексе Grand&Grand и получить в подарок от 3 до 6 квадратных метров.
— Мы искренне считаем, что наши жильцы достойны самого лучшего, поэтому каждый наш жилой комплекс продуман до мелочей, и Grand&Grand не является исключением. Проектируя его, мы ориентировались на разные аудитории, в том числе и на «семейных» покупателей, поэтому запроектировали детали, которые сделают жизнь вашей семьи более комфортной. Например, колясочные и велосипедные на первых этажах, чтобы освободить пространство в квартире и вам не приходилось постоянно поднимать и спускать коляску, санки, самокат или велосипед вашего чада. Кладовые на уровне паркинга, чтобы вам было где хранить сезонные вещи и спортивный инвентарь. Зоны для игр с разделением по возрастам, где самые маленькие лепят песочные замки, а подростки могут весело провести время в скейт-парке. Ну и, конечно же, продумали всё для безопасности вашей семьи. От закрытой территории двора до интеллектуальной системы безопасности с доступом на территорию по face id, — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Благоустройство территории двора удовлетворит не только самых маленьких жильцов комплекса, но и придётся по вкусу их родителям. Ведь для разработки проекта застройщик выяснил потребности и предпочтения различных групп населения, разделяя функциональные зоны не только по возрастному признаку, но и по темпераменту.
— Для любителей активного отдыха мы предусмотрели отдельный блок вдали от детской зоны, где расположатся уличные тренажеры, столы для пинг-понга и стритбольная площадка. Для тех, кто любит покой и тишину, будет посажен летний сад с цветами больших и малых размеров и уединенными беседками. А для любителей интеллектуальных развлечений будет реализована зона беседок для настольных игр. Между зонами для самых маленьких и для детей постарше расположится навес с крутящимися сиденьями для родителей. Откуда будет очень удобно наблюдать за детьми разного возраста. Кроме этого, взрослое поколение сможет с удовольствием проводить время в зоне барбекю. Только представьте, как приятно после рабочего дня собраться с друзьями и соседями за большим столом, приготовить ароматное мясо и скоротать вечер в приятной компании. Всё это и многое другое вы можете увидеть с помощью 3D-тура на сайте жилого комплекса, — отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Высокий спрос среди семей с детьми обусловлен не только престижной локацией, оригинальными проектными решениями и уникальным благоустройством, но и развитой инфраструктурой. Здесь есть всё для гармоничного развития личности ваших детей: в пешей доступности от ЖК Grand&Grand находятся 9 детских садов, 2 лицея, гимназия и республиканская полилингвальная гимназия № 1.
Немаловажным плюсом для семей с детьми будет и большая вариативность досуга. Жильцы Grand& Grand смогут в выходные дни гулять по историческому центру города. Достаточно дойти до Ленина — одной из старейших улиц столицы, где располагаются исторические памятники Уфы. Нагулявшись зайти в уютное заведение на лёгкий ланч, а потом отправиться в один из парков поблизости. В вашем распоряжении огромное количество маршрутов и локаций для пеших прогулок.
По информации на сайте застройщика в комплексе доступны как просторные четырехкомнатные квартиры для больших семей, так и небольшие уютные квартиры-студии для тех, кто только начинает самостоятельную жизнь. Кроме того, планировочные решения имеют несколько вариантов даже в рамках одного типа квартиры. И почти во всех квартирах предусмотрена возможность индивидуальной планировки, что позволит вам спроектировать пространство под индивидуальные предпочтения вашей семьи так, как вы захотите и воплотить в жизнь любое дизайнерское решение.
ЖК Grand&Grand строится по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ», что делает покупку квартиры безопасной на любом этапе строительства. Но это уже не важно, ведь он находится на завершающем этапе реализации и сосем скоро будет введён в эксплуатацию. Это значит, что ваши дети уже могут выбирать обои в детскую, а вы — планировать переезд. Следить за ходом строительства удобно в режиме онлайн на сайте застройщика.
Купить квартиру в жилом комплексе Grand&Grand и получить до 6 квадратных метров в подарок вы можете, обратившись по телефону 8 (347) 222-0-111 или в офисы продаж по адресам: г. Уфа, ул. Цюрупы, 30, ул. Энтузиастов, 9 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.
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