Один из ведущих застройщиков РБ дарит квадратные метры семьям с детьми

— Мы искренне считаем, что наши жильцы достойны самого лучшего, поэтому каждый наш жилой комплекс продуман до мелочей, и Grand&Grand не является исключением. Проектируя его, мы ориентировались на разные аудитории, в том числе и на «семейных» покупателей, поэтому запроектировали детали, которые сделают жизнь вашей семьи более комфортной. Например, колясочные и велосипедные на первых этажах, чтобы освободить пространство в квартире и вам не приходилось постоянно поднимать и спускать коляску, санки, самокат или велосипед вашего чада. Кладовые на уровне паркинга, чтобы вам было где хранить сезонные вещи и спортивный инвентарь. Зоны для игр с разделением по возрастам, где самые маленькие лепят песочные замки, а подростки могут весело провести время в скейт-парке. Ну и, конечно же, продумали всё для безопасности вашей семьи. От закрытой территории двора до интеллектуальной системы безопасности с доступом на территорию по face id, — рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».