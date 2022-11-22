Шандалович: В Карелии 37 детей-сирот получили сертификаты на покупку жилья

Как напомнил Шандалович, в республике закон о сертификатах на жилье детям-сиротам в возрасте от 23 лет вступил в силу с 2022 года. В соответствии с ним предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения, сообщает karelinform.ru.
Сумма выплаты рассчитывается исходя из общей площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра по Карелии. В I квартале сертификат выдавался на сумму 1 миллион 113 тысяч рублей. В данный момент это уже 1 миллион 577 тысяч рублей. Из Муезерского и Прионежского районов поступило больше всего заявлений на получение денежных средств.
Как заявил Шандалович, в декабре планируется внести изменения в данный закон. Эти изменения расширят возможности решения жилищного вопроса для детей-сирот. Так, подчеркнул спикер Заксобрания, срок действия сертификата возрастет с 5 месяцев до 1 года, а возраст для его получения снизится до 22 лет.
Как ранее информировало Министерство социальной защиты Карелии, в республике живут свыше 1800 детей-сирот. Из них 1690 воспитываются в семьях, 146 живут в организациях. Из-за сформировавшейся экономической обстановки, подорожания, многочисленных обращений граждан, в семьях которых воспитываются дети-сироты, на 15% повысили размер выплат на содержание каждого ребенка опекуну (попечителю), приемной семье, патронатному воспитателю. Эта сумма оставалась неизменной с 2013 года.
Значимой мерой поддержки является предоставление жилья детям-сиротам. На решение этих задач в текущем году из бюджета выделили порядка 180 млн рублей. Дополнительно решено предоставлять денежную выплату для оплаты первого взноса по ипотеке. Сумма выплаты составляет 300 тыс. рублей, но не больше половины от первоначального взноса.
В данный момент в Карелии дети-сироты также могут получать помощь по социальному контракту. Это деньги на оплату задолженности за жилье и услуги ЖКХ, проведение ремонта жилых помещений, которые находятся в собственности граждан. Выплата равна величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, которая установлена в целом по региону на год, на период до шести месяцев.
Стоит отметить, что с 1 января текущего года по законодательству Карелии дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей, получают ежемесячную денежную выплату на личные нужды в размере 1000 рублей. Это так называемые “карманные деньги”, и цель данной меры заключается в том, чтобы воспитывать у детей финансовую грамотность.