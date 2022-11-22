Шандалович: В Карелии 37 детей-сирот получили сертификаты на покупку жилья

В данный момент в Карелии дети-сироты также могут получать помощь по социальному контракту. Это деньги на оплату задолженности за жилье и услуги ЖКХ, проведение ремонта жилых помещений, которые находятся в собственности граждан. Выплата равна величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, которая установлена в целом по региону на год, на период до шести месяцев.