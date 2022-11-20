Время затянуть пояса: регионы с низкими бюджетами готовятся к сокращению доходов

Стоит отметить, что, по заявлению Минфина, в ближайшие три года планируется урезать финансирование субъектов на 1,6 трлн рублей, а значит в первую очередь будут срезать инвестиционные и дорожные расходы.

Политологи подчеркивают, что в этой ситуации возрастет ответственность губернаторов перед населением. При этом у любого субъекта есть предел возможностей, поэтому субъективные факторы будут играть особую роль - от привлечения в регион инвестиций, развития экономики, создания рабочих мест до получения столичных преференций. Примечательно, что эксперты называют эту ситуацию проблематичной, поскольку региональные власти зачастую в этом плане не являются эффективными.