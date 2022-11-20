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Время затянуть пояса: регионы с низкими бюджетами готовятся к сокращению доходов

Вчера, 06:22
Фото: 1MI
Бюджеты самых бедных регионов России в следующем году продолжат сокращаться — планируется уменьшить инвестиционные и дорожные расходы

Из десятки субъектов России с минимальным бюджетом план на 2023 год переписали Еврейская автономная область, Республики Адыгея и Северная Осетия.

Так, например, доходы ЕАО должны сократиться на 1,2 млрд рублей, причем вместо небольшого профицита запланирован разрыв на уровне 203 млн рублей. Доходная часть адыгейского бюджета сократится на 1,8 млрд руб., а дефицит вырастет до 1,5 млрд. Прочие регионы также готовятся к сокращению поступлений. Конечно, это лишь проекты бюджетов, но общий тренд очевиден.

Стоит отметить, что, по заявлению Минфина, в ближайшие три года планируется урезать финансирование субъектов на 1,6 трлн рублей, а значит в первую очередь будут срезать инвестиционные и дорожные расходы.

Политологи подчеркивают, что в этой ситуации возрастет ответственность губернаторов перед населением. При этом у любого субъекта есть предел возможностей, поэтому субъективные факторы будут играть особую роль - от привлечения в регион инвестиций, развития экономики, создания рабочих мест до получения столичных преференций. Примечательно, что эксперты называют эту ситуацию проблематичной, поскольку региональные власти зачастую в этом плане не являются эффективными.

Подробнее - в материале "Новых известий".

#Андрей Королев#Общество#Экономика#Новости
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