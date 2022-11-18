В Уфе пьяный мужчина выбросил кошку из окна седьмого этажа

В отношении 40-летнего уфимца возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Уфе.
Сообщается, что мужчина выбросил кошку из окна седьмого этажа жилого дома. Действия мужчины привлекли внимание жителей из дома напротив, которым удалось зафиксировать это на камеру. Впоследствии местные жители обратились по данному факту в полицию, а также направили тело животного на специальную экспертизу.
Преступником оказался 40-летний местный житель, признавшийся, что на момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данному факту в настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными».