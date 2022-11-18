В Уфе пьяный мужчина выбросил кошку из окна седьмого этажа

Сообщается, что мужчина выбросил кошку из окна седьмого этажа жилого дома. Действия мужчины привлекли внимание жителей из дома напротив, которым удалось зафиксировать это на камеру. Впоследствии местные жители обратились по данному факту в полицию, а также направили тело животного на специальную экспертизу.