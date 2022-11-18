СК Башкирии назвал причину пожара, в котором погибли двое взрослых и пятеро детей

Напомним, пожар, случившийся сегодня, 18 ноября, в одном из жилых домов деревни Матвеевка, унес жизни семи человек, в числе которых пятеро детей. Так, на момент возгорания в доме находились 46-летний мужчина, 44-летняя мать и семеро несовершеннолетних мальчиков 14, 10, 8, 7, 6 и двое детей в возрасте 5 лет. Двоих пятилетних мальчиков удалось спасти отцу семейства.