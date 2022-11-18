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СК Башкирии назвал причину пожара, в котором погибли двое взрослых и пятеро детей

Сегодня, 10:24
Фото: Алексей Гошкодер / 1MI

Названа предварительная причина пожара в Башкирии, в котором погибли семь человек

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ведомства, сообщает пресс-служба СК РБ

Предварительной причиной пожара в жилом доме в деревне Матвеевка могло стать  короткое замыкание, вызванное неисправностью электропроводки в доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

Сообщается, что в настоящий момент сотрудники ведомства продолжают  допрашивать членов семьи погибших, исследуют жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, проверяют полноту принимаемых мер по противопожарной безопасности владельцами дома и специализированными службами. 

Напомним, пожар, случившийся сегодня, 18 ноября, в одном из жилых домов деревни Матвеевка, унес жизни семи человек, в числе которых пятеро детей. Так, на момент возгорания в доме находились 46-летний мужчина, 44-летняя мать и семеро несовершеннолетних мальчиков 14, 10, 8, 7, 6 и двое детей в возрасте 5 лет. Двоих пятилетних мальчиков удалось спасти отцу семейства. 

 

#Азамат Нухов#Пожар в доме многодетной семьи: 7 погибших#Происшествия
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