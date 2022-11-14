Байден: США и Китай должны показать способность к преодолению разногласий

“Как лидеры двух государств мы несём ответственность, на мой взгляд, за то, чтобы показать, что Китай и США могут преодолеть разногласия, не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт, и найти способы работать вместе по неотложным мировым проблемам, которые требуют нашего взаимного сотрудничества”, – приводит слова Байдена russian.rt.com со ссылкой на РИА Новости.