mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Байден: США и Китай должны показать способность к преодолению разногласий

14 ноября, 22:26
Глава США Джо Байден заявил: Пекин и Вашингтон должны показать, что способны преодолеть разногласия и совместно работать.

“Как лидеры двух государств мы несём ответственность, на мой взгляд, за то, чтобы показать, что Китай и США могут преодолеть разногласия, не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт, и найти способы работать вместе по неотложным мировым проблемам, которые требуют нашего взаимного сотрудничества”, – приводит слова Байдена russian.rt.com со ссылкой на РИА Новости. 

Американский президент отметил: мир ждёт, что Штаты и Китай сыграют главную роль в решении глобальных проблем, в том числе, изменениях в климате и продовольственной безопасности. Для участия в саммите G20 лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин приехали на остров Бали (Индонезия). 

#Ольга Земскова
Подпишитесь
«Передал от него привет»: как вахтовика из Башкирии мобилизовали, а потом он пропал
Сегодня, 12:27
В Госдуме прокомментировали заявление депутата из Башкирии об «иждивенцах»
Сегодня, 08:26
Универсальное пособие на детей в 2023 году в Башкирии: кому положено и какие суммы
Вчера, 17:47
Подарки, утренники, квесты: как Башкирия экономит на праздновании Нового года 2023
13 ноября, 15:28
Жительница Уфы обнаружила в собственной квартире жуткую живность
Сегодня, 15:20
В Башкирии стратегически важный завод работает на офшор?
14 ноября, 12:29