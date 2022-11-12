В Уфе с репертуара сняли спектакль «Зуйлеха открывает глаза»

В Уфе с репертуара Башдрамтеатра сняли спектакль «Зуйлеха открывает глаза». Об этом изданию «Бизнес-Online» сообщила завлит Башдрамы Эльвира Давлетбердина.
— Вы же понимаете, почему отменяется, — по всем российским театрам отменятся имя Гузель Яхиной, — заявила Давлетбердина.
Отмечается, что в начале спецоперации на Украине Гузель Яхина — автор книги «Зуйлеха открывает глаза» — высказалась против происходящего.
Между тем, в социальных сетях театра им. Мажита Гафури сохранились упоминания о замене постановки «по техническим причинам» во время гастролей в Оренбурге. Не упоминается в афише и спектакль, который должен был состояться 24 ноября, упоминаний о нем нет и в репертуаре на официальном сайте театра.
Издание «Бизнес-Online» со ссылкой на источников заявляет, что «последние события — инициатива министерства культуры Башкортостана. После чего директор учреждения Иршат Файзуллин подготовил внутренний приказ о снятии спектакля „в связи с обновлением репертуара“, поставив перед фактом актеров и главного режиссера».