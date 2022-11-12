В Уфе с репертуара сняли спектакль «Зуйлеха открывает глаза»

Между тем, в социальных сетях театра им. Мажита Гафури сохранились упоминания о замене постановки «по техническим причинам» во время гастролей в Оренбурге. Не упоминается в афише и спектакль, который должен был состояться 24 ноября, упоминаний о нем нет и в репертуаре на официальном сайте театра.