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Posted 31 октября 2022, 12:24

Published 31 октября 2022, 12:24

Modified 31 октября 2022, 12:26

Updated 31 октября 2022, 12:26

Спешащая делать добро: юная уфимка Айгуль Ибрагимова — творец и волонтёр

Спешащая делать добро: юная уфимка Айгуль Ибрагимова — творец и волонтёр

31 октября 2022, 12:24
Фото: 1MI.
Она — творчество, она — помощь, она — в будущем отличный врач. У неё зелёные волосы и невероятные глаза. Айгуль Ибрагимова — одна из 8 миллиардов людей на планете, встреча с которой дарит невероятную надежду. Хотя в надежде 17-летняя девушка и сама остро нуждается.

Она невероятно активная. И это при том, что в анамнезе Айгуль Ибрагимовой сложнейший врождённый недуг. То, что в последнее время можно купировать всего лишь одним уколом, при условии, что ребенку еще не исполнилось года, девушка носит в себе роковой несправедливостью — ведь раньше медицина не знала такого лекарства. Спинальная мышечная атрофия (СМА), из-за которой человек с годами утрачивает способность двигаться. Но не способность действовать.

Её пример — уникален и в проекте #безграничные_возможности2022 — Айгуль:

«Я люблю развиваться в разных сферах, стараюсь быть активным подростком. К деятельности культуры я пришла с поддержкой семьи, моя семья очень талантлива, к общественной деятельности меня привела мама. В обоих случаях мне нравится открывать что-то новое, делать что-то стоящее, менять инфраструктуру Уфы к лучшему».

Вот так — ни много ни мало — мысли о глобальном! Это ли не всепобеждающая магия доброго пытливого ума?

Если о творчестве, то здесь всё разом — и театр, и рисование, и игра на различных музыкальных инструментах. Талант не терпит пустоты и всегда ищет точку приложения. Айгуль с детства чувствовала эту потребность в красоте.

«Я люблю рисовать, люблю петь, играть на фортепиано, на укулеле. Ещё я, можно сказать, общественный деятель. У моей мамы есть организация. Она проводит разные мероприятия для детей с инвалидностью. Я выступаю в качестве волонтёра».

Секрет успеха прост, говорит Айгуль: родители научили её быть хорошим человеком, а брат с сестрой приучили к самоиронии. Такой коктейль делает 17-летнюю девушку отзывчивой и милосердной, сильной и уверенной в себе.

Для своих лет она невероятно умна. Спокойная метафоричная речь, образное мышление — Айгуль с интересом увлекается новыми книгами и фильмами, кажется, что вся её жизнь — невероятная книга или фильм. Недуг отвоевывает у девушки движение, но она лишь улыбается широко и открыто — улыбка вспыхивает на её лице ежесекундно и после общения с ней кажется, будто солнца напился.

«Я собираюсь и дальше развиваться в творческом направлении. Я хочу развить свои навыки вокала, рисования, игры на музыкальных инструментах. Параллельно я еще занимаюсь подготовкой к поступлению в медицинский университет».

И это совершенно не удивительно. Очевидно, с одной стороны, Айгуль стремится разобраться, наконец, в механизмах собственного тела, с другой — прийти на помощь другим, таким же нуждающимся в помощи, как и она.

«Главное — не тратить время попусту, особенно на токсичных людей, проявлять больше внимания, терпения, трудолюбия к своему делу. Мысль о том, что судьба преподносит мне возможности, благодаря которым я могу помогать людям и приносить пользу обществу мотивирует меня каждый день».

А ведь она ещё совсем ребёнок. И огромная порция мечты бьётся в ней с невероятной силой и, вырываясь наружу, превращается в созидание. И ничего, что инвалидное кресло — постоянный спутник, да и диагноз, в общем-то — не самое главное. Куда важнее — успеть как можно больше. Спешите делать добро — призывал в своей пьесе когда-то драматург Михаил Рощин. И она спешит… вопреки и назло обстоятельствам.

 

 

 

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