Спешащая делать добро: юная уфимка Айгуль Ибрагимова — творец и волонтёр

Она невероятно активная. И это при том, что в анамнезе Айгуль Ибрагимовой сложнейший врождённый недуг. То, что в последнее время можно купировать всего лишь одним уколом, при условии, что ребенку еще не исполнилось года, девушка носит в себе роковой несправедливостью — ведь раньше медицина не знала такого лекарства. Спинальная мышечная атрофия (СМА), из-за которой человек с годами утрачивает способность двигаться. Но не способность действовать.