В Башкирии осудили женщину, избивавшую своих детей

Posted 25 октября 2022,, 08:50
Published 25 октября 2022,, 08:50
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Как передает «КП-Уфа», подсудимая нередко избивала своих маленьких детей с сентября прошлого года. Она била их ногами, руками и ремнем, сопровождая свои действия матерными оскорблениями. Также установлено, что она распивала алкоголь в присутствии детей, младшему из которых четыре года, а двум остальным семь и десять лет.
Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, соединенное с жестоким обращением. Обвиняемая свою вину признала. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за ненадлежащее воспитание двоих младших детей.
Подсудимую приговорили к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и обжаловала приговор.
«В настоящее время мальчики находятся у отцов, женщина лишена родительских прав», — сообщила республиканская прокуратура.