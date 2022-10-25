В Башкирии осудили женщину, избивавшую своих детей

Как передает «КП-Уфа», подсудимая нередко избивала своих маленьких детей с сентября прошлого года. Она била их ногами, руками и ремнем, сопровождая свои действия матерными оскорблениями. Также установлено, что она распивала алкоголь в присутствии детей, младшему из которых четыре года, а двум остальным семь и десять лет.