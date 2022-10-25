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Posted 25 октября 2022,, 08:50

Published 25 октября 2022,, 08:50

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

В Башкирии осудили женщину, избивавшую своих детей

25 октября 2022, 08:50
В Кушнаренковском районе Башкирии женщина, избивавшая своих троих маленьких сыновей, предстала перед судом.

Как передает «КП-Уфа», подсудимая нередко избивала своих маленьких детей с сентября прошлого года. Она била их ногами, руками и ремнем, сопровождая свои действия матерными оскорблениями. Также установлено, что она распивала алкоголь в присутствии детей, младшему из которых четыре года, а двум остальным семь и десять лет.

Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей, соединенное с жестоким обращением. Обвиняемая свою вину признала. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за ненадлежащее воспитание двоих младших детей.

Подсудимую приговорили к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и обжаловала приговор.

«В настоящее время мальчики находятся у отцов, женщина лишена родительских прав», — сообщила республиканская прокуратура.

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