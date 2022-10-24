Медик рассказал, как распознать появление ВИЧ-инфекции в организме

Отметим, что по данным адвоката Павла Чикова повестки о мобилизации получают и ВИЧ-положительные россияне. Видимо, военкоматы не отличают зараженных от остальных категорий призывников. Мобилизации подлежат даже те граждане, кто не годен к службе по здоровью и имеет категорию «Д».