Posted 24 октября 2022,, 13:47
Published 24 октября 2022,, 13:47
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Сначала болезнь протекает без симптомов. Об этом информирует NEWS.ru.
По словам врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук, начальника Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента Российской Федерации Георгия Сапронова, как правило, на начальном периоде заражения ВИЧ-инфекцией ее симптоматика никак не проявляется. При остром периоде пациент страдает от так называемой «лихорадки». Потом опять идет относительно долгий бессимптомный период.
Эксперт подчеркнул, что в какой-то момент больной приобретает иммунодефицит. Последний уже проявляется многими симптомами начиная от пневмонии и заканчивая папиломотозом и туберкулезом.
Ряд больных начинают страдать от пневмонии, другие - от кондиломы и поноса. Регистрировались случаи реактивации туберкулеза. На 100% обнаружить ВИЧ помогает эпидемиологическое исследование подытожил Георгий Сапронов.
Отметим, что по данным адвоката Павла Чикова повестки о мобилизации получают и ВИЧ-положительные россияне. Видимо, военкоматы не отличают зараженных от остальных категорий призывников. Мобилизации подлежат даже те граждане, кто не годен к службе по здоровью и имеет категорию «Д».