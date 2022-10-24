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Posted 24 октября 2022,, 13:47

Published 24 октября 2022,, 13:47

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Медик рассказал, как распознать появление ВИЧ-инфекции в организме

24 октября 2022, 13:47
Острой фазе ВИЧ предшествует начальный период заражения.

Сначала болезнь протекает без симптомов. Об этом информирует NEWS.ru.

По словам врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук, начальника Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента Российской Федерации Георгия Сапронова, как правило, на начальном периоде заражения ВИЧ-инфекцией ее симптоматика никак не проявляется. При остром периоде пациент страдает от так называемой «лихорадки». Потом опять идет относительно долгий бессимптомный период.

Эксперт подчеркнул, что в какой-то момент больной приобретает иммунодефицит. Последний уже проявляется многими симптомами начиная от пневмонии и заканчивая папиломотозом и туберкулезом.

Ряд больных начинают страдать от пневмонии, другие - от кондиломы и поноса. Регистрировались случаи реактивации туберкулеза. На 100% обнаружить ВИЧ помогает эпидемиологическое исследование подытожил Георгий Сапронов.

Отметим, что по данным адвоката Павла Чикова повестки о мобилизации получают и ВИЧ-положительные россияне. Видимо, военкоматы не отличают зараженных от остальных категорий призывников. Мобилизации подлежат даже те граждане, кто не годен к службе по здоровью и имеет категорию «Д».

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