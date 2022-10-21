Татарстан вошел в проект ИРИ “20 главных событий России за 20 лет”

За время подготовки к этому мероприятию столица Татарстана претерпела весьма существенные изменения: появилось большое количество новых объектов. В их числе деревня универсиады, которая сегодня является студенческим кампусом Казанского (Приволжского) федерального университета и Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Она представляет собой целый микрорайон площадью 53 гектара, который состоит из 28 домов со всей необходимой инфраструктурой.