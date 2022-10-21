Татарстан вошел в проект ИРИ “20 главных событий России за 20 лет”

Проект представляет медиахолдинг 1MI при поддержке Института развития интернета, пишет inkazan.ru. В рамках исследования социологи, журналисты и эксперты выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения.
Участникам исследования было предложено назвать 15 событий, которые оказали максимальное влияние на жизнь всей страны, и 5 - на развитие родного региона.
В Татарстане восстановили историческую часть столицы - древний город Болгар. Кроме того, был реконструирован Свияжск, который считается первым православным городом Среднего Поволжья. В нем сохранилось множество памятников русской архитектуры, истории и культуры - всего 37 объектов федерального и регионального значения. Болгар, как и Успенский собор Свияжска, отныне включен в список объектов всемирного культурного наследия.
Иннополис является одним из трех наукоградов, построенных в России для развития информационных и высоких технологий, наряду со Сколково и Кольцово. Это уникальный город России, который создан как город-спутник
Казани. Инициатива строительства IT-деревни принадлежала главе Татарстана Рустаму Минниханову. Первым зданием в новом городе стал университет “Иннополис”.
В 2019 году Татарстан первым из российских регионов завоевал престижную премию Ага Хана за 42 года ее существования. Экспертному жюри конкурса предстояло оценить программу развития общественных пространств в Татарстане, которая была анонсирована в 2015 году.
В 2013 году в Казани прошла XXVII Всемирная летняя универсиада.
За время подготовки к этому мероприятию столица Татарстана претерпела весьма существенные изменения: появилось большое количество новых объектов. В их числе деревня универсиады, которая сегодня является студенческим кампусом Казанского (Приволжского) федерального университета и Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Она представляет собой целый микрорайон площадью 53 гектара, который состоит из 28 домов со всей необходимой инфраструктурой.
Центр семьи - дворец бракосочетаний “Казан” - также является одной из достопримечательностей Казани. Сумма инвестиций в его строительство составила 250 млн рублей. По замыслу архитекторов, здание стилизовано под национальную посуду казан, под которым находится источник огня.