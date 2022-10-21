Мобилизованных из Башкирии, у которых трое и более детей до 16 лет, вернут в семьи

«Поставлена задача обеспечить освобождение от частичной мобилизации отцов трех и более детей до 16 лет. В Башкортостане такие случаи есть. Оперативно собираем информацию для скорейшей отработки вопроса», — написал он.
Гильмутдинов также сообщил, что уже обговорил вопрос о возвращении таких граждан с вице-спикером Госсобрания Тамарой Тансыккужиной. В ближайшее время в Башкирии соберут данные о многодетных мобилизованных. Затем «последует работа с Минобороны и военной прокуратурой для возвращения мобилизованных данной категории домой», уточнил он.
Как сообщал ранее Mkset, жены мобилизованных сообщают о том, что сбор данных о многодетных отцах уже ведется. Например, в Стерлитамакском районе женщин попросили принести документы — свидетельства о рождении детей. В администрации главы Башкирии информацию о сборе данных подтвердить не смогли, сославшись на некомпетентность в этом вопросе и перенаправив Mkset к военному комиссару Башкирии и в Минобороны РФ.
В администрации Стерлитамакского района сегодня также сообщили, что не могут прокомментировать ситуацию. В республиканском военкомате от комментариев отказались.