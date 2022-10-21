Мобилизованных из Башкирии, у которых трое и более детей до 16 лет, вернут в семьи

Как сообщал ранее Mkset, жены мобилизованных сообщают о том, что сбор данных о многодетных отцах уже ведется. Например, в Стерлитамакском районе женщин попросили принести документы — свидетельства о рождении детей. В администрации главы Башкирии информацию о сборе данных подтвердить не смогли, сославшись на некомпетентность в этом вопросе и перенаправив Mkset к военному комиссару Башкирии и в Минобороны РФ.