Военком Башкирии сделал важные заявления во время закрытого доклада в Курултае

Стало известно, сколько мобилизованных осталось отправить из республики в места боевого слаживания. Об этом сегодня, по информации «Башинформа», сообщил военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич на закрытой части заседания в Курултая. Так, из Башкирии к местам слаживания осталось отправить порядка 20-30 мобилизованных граждан.