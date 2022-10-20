Военком Башкирии сделал важные заявления во время закрытого доклада в Курултае

Стало известно, сколько мобилизованных осталось отправить из республики в места боевого слаживания. Об этом сегодня, по информации «Башинформа», сообщил военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич на закрытой части заседания в Курултая. Так, из Башкирии к местам слаживания осталось отправить порядка 20-30 мобилизованных граждан.
К слову, военком заявляет и том, что мобилизованным уже начали выплачивать денежное довольствие за сентябрь и октябрь.
Что касается вопросов здоровья, то, по словам Блажевича, врачебная комиссия в военкоматах имела доступ к системе «ПроМед». Благодаря этому врачи получили информацию о хронических заболеваниях граждан, которые получили повестки в ходе частичной мобилизации.
Напомним, что выступление военного комиссара республики было анонсировано еще на прошлой неделе, однако сегодня, непосредственно перед его началом, спикер парламента заявил, что доклад будет заслушан в закрытом режиме.