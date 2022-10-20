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В Башкирии начали собирать списки мобилизованных многодетных отцов

20 октября 13:52
Фото: 1MI
В муниципалитетах просят предоставить данные об детях, об этом Mkset сообщила жена одного из мобилизованных, жительница Стерлитамакского района.

Информацию запросили не только у нее, но и еще нескольких женщин из разных населенных пунктов республики.

«Вызвали в сельсовет со свидетельствами о рождении всех, у кого трое [детей]. Я уже сходила, отнесла документы», — сказала собеседница Mkset.

Женщина предположила, что информацию просят в связи с заявлением спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он сообщил, что мужчин, которые воспитывают трех и более детей, освободят от частичной мобилизации. По данным Володина, на сегодня уже отменили решения о призыве более 9,5 тыс. многодетных отцов.

В администрации главы Башкирии эту информацию подтвердить не смогли.

«В компетенцию администрации главы Республики Башкортостан не входит разъяснение относящихся к ведению военных комиссариатов и Минобороны России вопросов, связанных с частичной мобилизацией», — сообщили в пресс-службе.

Mkset не смог получить оперативный комментарий в администрации Стерлитамакского района — на телефонный звонок туда никто не ответил.

#Новости#3#Наталья Балыкова#Общество
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