В Башкирии начали собирать списки мобилизованных многодетных отцов

Информацию запросили не только у нее, но и еще нескольких женщин из разных населенных пунктов республики.
«Вызвали в сельсовет со свидетельствами о рождении всех, у кого трое [детей]. Я уже сходила, отнесла документы», — сказала собеседница Mkset.
Женщина предположила, что информацию просят в связи с заявлением спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он сообщил, что мужчин, которые воспитывают трех и более детей, освободят от частичной мобилизации. По данным Володина, на сегодня уже отменили решения о призыве более 9,5 тыс. многодетных отцов.
В администрации главы Башкирии эту информацию подтвердить не смогли.
«В компетенцию администрации главы Республики Башкортостан не входит разъяснение относящихся к ведению военных комиссариатов и Минобороны России вопросов, связанных с частичной мобилизацией», — сообщили в пресс-службе.
Mkset не смог получить оперативный комментарий в администрации Стерлитамакского района — на телефонный звонок туда никто не ответил.