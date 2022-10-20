В Башкирии начали собирать списки мобилизованных многодетных отцов

Женщина предположила, что информацию просят в связи с заявлением спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он сообщил, что мужчин, которые воспитывают трех и более детей, освободят от частичной мобилизации. По данным Володина, на сегодня уже отменили решения о призыве более 9,5 тыс. многодетных отцов.