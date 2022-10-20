Уфимцы использовали несовершеннолетнюю девушку в «грязных» целях

В Уфе суд признал виновными трех мужчин и одну девушку в совершении преступлений по статьям «грабеж» и «вымогательство». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, мужчины разработали план хищения денежных средств у уфимцев, для этого они от лица несовершеннолетней девушки знакомились с мужчинами в соцсетях и назначали с ними встречу на съемную квартиру.
Уже на квартире осужденные наносили своим жертвам телесные повреждения и записывали все на видеокамеру, а после вымогали у них деньги, телефоны, украшения, паспорта и документы на машину, дабы не распространять порочащие сведения.
Известно, что всего от действий осужденных пострадало четыре человека, а общая сумма составила 230 тысяч рублей. Вину свою подсудимые не признали.
Так, суд приговорил их к лишению свободы от 5 до 7 лет 8 месяцев. К слову, женщину от наказания освободили на основании истечения сроков давности. Приговор пока не вступил в законную силу.