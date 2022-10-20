mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уфимцы использовали несовершеннолетнюю девушку в «грязных» целях

20 октября 08:00
Фото: 1MI
Преступная схема была разработана еще в феврале 2016 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В Уфе суд признал виновными трех мужчин и одну девушку в совершении преступлений по статьям «грабеж» и «вымогательство». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, мужчины разработали план хищения денежных средств у уфимцев, для этого они от лица несовершеннолетней девушки знакомились с мужчинами в соцсетях и назначали с ними встречу на съемную квартиру.

Уже на квартире осужденные наносили своим жертвам телесные повреждения и записывали все на видеокамеру, а после вымогали у них деньги, телефоны, украшения, паспорта и документы на машину, дабы не распространять порочащие сведения.

Известно, что всего от действий осужденных пострадало четыре человека, а общая сумма составила 230 тысяч рублей. Вину свою подсудимые не признали.

Так, суд приговорил их к лишению свободы от 5 до 7 лет 8 месяцев. К слову, женщину от наказания освободили на основании истечения сроков давности. Приговор пока не вступил в законную силу.

#Новости#2#Элина Сайфранова#Происшествия
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44