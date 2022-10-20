Уфимцы использовали несовершеннолетнюю девушку в «грязных» целях

В Уфе суд признал виновными трех мужчин и одну девушку в совершении преступлений по статьям «грабеж» и «вымогательство». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, мужчины разработали план хищения денежных средств у уфимцев, для этого они от лица несовершеннолетней девушки знакомились с мужчинами в соцсетях и назначали с ними встречу на съемную квартиру.