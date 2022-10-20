Депутаты Курултая Башкирии признали ошибки частичной мобилизации в регионе

Сегодня, 20 октября, в Госсобрании состоялось выступление военного комиссара Башкирии о ходе частичной мобилизации в республике, однако заслушали его депутаты в закрытом режиме. Как объяснил спикер парламента Константин Толкачев, эта мера была необходима исходя из соображения безопасности, так как «враг может использовать в своих целях».