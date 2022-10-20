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Депутаты Курултая Башкирии признали ошибки частичной мобилизации в регионе

20 октября 10:26
Фото: Скриншот с видео
Спикер парламента Башкирии прокомментировал выступление военкома Башкирии о ходе частичной мобилизации, а также объяснил, почему доклад был заслушан в закрытом режиме.

Сегодня, 20 октября, в Госсобрании состоялось выступление военного комиссара Башкирии о ходе частичной мобилизации в республике, однако заслушали его депутаты в закрытом режиме. Как объяснил спикер парламента Константин Толкачев, эта мера была необходима исходя из соображения безопасности, так как «враг может использовать в своих целях».

— В условиях проведения СВО на Украине оглашение вопросов, связанных с ее проведением — это информация, которую враг может использовать в своих целях. Поэтому, чтобы разговор получился содержательный и откровенный, нам пришлось закрыть его от прессы, Константин Толкачев.

Так, разговор «получился прямой, честный разговор», в частности, были выделены основные причины ошибок, которые были допущены в ходе частичной мобилизации, а также намечен пути их решения. Отмечается, что в ближайшее время Госсобрание направит в Министерство обороны России обращения, "касающееся материально-технической, кадровой и финансовой поддержке военкоматов на местах".

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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