Путин подписал указ о введении в Башкирии режима базовой готовности

В соответствии с указом «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756, власти Башкирии наделены полномочиями по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.