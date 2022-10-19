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Путин подписал указ о введении в Башкирии режима базовой готовности

19 октября 12:34
Фото: Telegram-канал Радия Хабирова
Особые меры в регионах вводятся с сегодняшнего дня, соответствующий указ сегодня, 19 октября, подписал президент России Владимир Путин.

В соответствии с указом «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756, власти Башкирии наделены полномочиями по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Исходя из указа, режим базовой готовности предусматривает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Кроме того, в Башкирии будет введен особый режим работы объектов, обеспечивающих работу транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

#Новости#3#Наталья Балыкова#Политика
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