Путин подписал указ о введении в Башкирии режима базовой готовности

В соответствии с указом «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756, власти Башкирии наделены полномочиями по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.
Исходя из указа, режим базовой готовности предусматривает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
Кроме того, в Башкирии будет введен особый режим работы объектов, обеспечивающих работу транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.