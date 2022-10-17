Чиновник из Башкирии погиб в спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб сотрудник отдела городского хозяйства администрации города Кумертау. Об этом мэр города Олег Фролов сообщил ранее в соцсетях.
По словам Фролова, Нугуманов лично рассказал ему о своем решении отправиться на СВО в качестве добровольца батальона имени Минигали Шаймуратова. Как рассказывает сити-менеджер, в тот момент он испытал чувство гордости за своего подчинённого.
— Не передать словами мои чувства в этот момент. Гордость и огромное уважение, — написал Олег Фролов.
Мэр Кумертау также отметил Нугуманова как ответственного сотрудника, прекрасного семьянина и «просто хорошего, доброго парня».
Церемония прощания Вадимом Нугумановым состоится 19 октября, в ДК «Угольщиков». Так, на 10:00 запланировано прощание для горожан; а на 11:00 — траурный митинг.