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Чиновник из Башкирии погиб в спецоперации на Украине

17 октября 16:58
Фото: Никита Ишмуратов / 1MI
Погибший Вадим Нугуманов являлся сотрудником отдела городского хозяйства администрации города Кумертау, сообщил мэр города Олег Фролов в соцсетях

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб сотрудник отдела городского хозяйства администрации города Кумертау. Об этом мэр города Олег Фролов сообщил ранее в соцсетях.

По словам Фролова, Нугуманов лично рассказал ему о своем решении отправиться на СВО в качестве добровольца батальона имени Минигали Шаймуратова. Как рассказывает сити-менеджер, в тот момент он испытал чувство гордости за своего подчинённого.

— Не передать словами мои чувства в этот момент. Гордость и огромное уважение, — написал Олег Фролов.

Мэр Кумертау также отметил Нугуманова как ответственного сотрудника, прекрасного семьянина и «просто хорошего, доброго парня».

Церемония прощания Вадимом Нугумановым состоится 19 октября, в ДК «Угольщиков». Так, на 10:00 запланировано прощание для горожан; а на 11:00 — траурный митинг.

#Новости#2#Азамат Нухов#Общество
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